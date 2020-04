Sáng 10/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương để bàn giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được tổ chức với 30 điểm cầu truyền hình tại Trung ương và 63 điểm cầu tại địa phương, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Lượng

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, hội nghị được triển khai ở 2 địa điểm, với sự tham gia của các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù quý I/2020, tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt hơn 3,8%, ở mức tăng cao nhất khu vực, nhưng là mức thấp nhất trong 10 năm qua, chỉ bằng hơn nửa so với kế hoạch đề ra. Chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại bị gián đoạn; đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng; làm gia tăng thất nghiệp, gây mất việc làm trong ngắn hạn.

Trước bối cảnh như vậy, Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ trên mọi lĩnh vực với gói hỗ trợ về tiền tệ được nâng lên khoảng 300.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ về tài khóa khoảng 180.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ an sinh xã hội khoảng 62.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ giá điện khoảng 12.000 tỷ, gói hỗ trợ giá viễn thông khoảng 15.000 tỷ đồng. Đặc biệt, số vốn đầu tư công gần 700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ USD, cần giải ngân hết trong năm nay.

Tại Vĩnh Phúc, 3 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh có những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh quý 1/2020 ước đạt 18.483 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng của quý I/2019.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 8.920 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ; kết quả thu hút đầu tư đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, trong đó vốn đầu tư FDI đạt 48,4 triệu USD, vốn DDI đạt 2,29 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong quý I giảm mạnh, chỉ đạt 9,4% so với cùng kỳ năm 2019; an sinh xã hội được quan tâm, an ninh trật tự an toàn xã hội trong quý được đảm bảo.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đơn vị, đồng thời, đề xuất những giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm cao, đồng lòng, chung sức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt Chỉ thị số 16 về giãn cách xã hội.

Tập trung sức lực hơn nữa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, phải sáng tạo, biết biến nguy cơ thành thời cơ để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt, trong việc tìm thị trường mới, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.… xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng trì trệ như thời gian vừa qua.

Cùng đó, chú trọng phát triển khai thác thị trường trong nước và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống đầu cơ tăng giá, kích cầu thúc đẩy tiêu dùng. Các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng các phương án, kịch bản phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đoàn kết, động lực phát triển trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh và phát triển tăng trưởng kinh tế”.

Chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các địa phương trong tỉnh không được lơ là, chủ quan với các loại dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quy định phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 37 về chế độ đặc thù phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp để an ninh trật tự được tốt hơn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và phục vụ Đại hội Đảng các cấp; tập trung cao độ trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiến độ giải ngân và đầu tư công…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm 2020. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội theo gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ; đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho các đối tượng khác bị ảnh bởi dịch Covid-19 trên cơ sở căn cứ vào các nguồn lực của tỉnh.

Trần Tỉnh