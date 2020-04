Chiều 6/4, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống lây lan dịch Covid-19 tại xã An Hòa (Tam Dương) và chốt kiểm soát phòng, chống lây lan dịch Covid-19 tại đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường).



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát, phòng, chống lây lan dịch Covid-19 tại xã An Hòa. Ảnh: Thế Hùng





Báo cáo nhanh với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, lãnh đạo xã An Hòa và lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng, chống lây lan Covid-19 đóng ở xã An Hòa cho biết: Sau khi trên địa bàn ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 xã đã tiến hành rà soát, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 (236 trường hợp); phun hóa chất khử khuẩn môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19. Về cơ bản người dân đều ổn định tâm lý và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đi lại. Duy chỉ có thôn Phương Lâu do nhu yếu phẩm không đảm bảo nên người dân còn đi lại nhiều.

Để chủ động, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xã An Hòa và các lực lượng chức năng đề nghị tỉnh, ngành Y tế trang bị, bổ sung thêm khẩu trang, thuốc khử khuẩn…

Tại chốt kiểm soát phòng, chống lây lan dịch Covid-19 đầu cầu Vĩnh Thịnh các lực lượng chức năng cho biết: Những ngày qua lưu lượng phương tiện lưu thông giảm (khoảng 1.000 phương tiện qua lại/ngày) nhưng hiện lực lượng mỏng nên nhiều lúc còn gặp khó khăn trong kiểm soát. Qua kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19.

Sau khi nghe báo cáo, nắm bắt thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã An Hòa và hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống lây lan dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương bổ sung điểm bán, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân tại thôn Phương Lâu; trang bị thêm khẩu trang và vật tư hóa chất (Cloramin B) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; bổ sung thêm lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, nhất là chốt kiểm soát tại đầu cầu Vĩnh Thịnh. Đồng thời, các ngành chức năng cần phối hợp nhịp nhàng để không gây phiền hà, ách tắc giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống lây lan dịch Covid-19.

Trần Tỉnh