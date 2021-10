Xứng đáng tôn vinh

Người Việt có nhiều nét văn hóa đặc thù rất độc đáo, đặc biệt là tinh thần tự tôn. Nhưng đôi khi chính nét cá tính này đã tạo nên một tính cách không tốt ở một bộ phận người dân là thói ganh tị, không muốn người khác hơn mình, kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn”.



Vậy mà thật mừng là trong dịp Chính phủ tổ chức lễ tôn vinh những lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch đợt bùng phát thứ 4 vừa rồi, tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, thậm chí nhiều người còn cho rằng cần ghi nhận xứng đáng hơn nữa.

Thế mới thấy, mỗi khi đất nước nguy nan, bao trùm lên hết thảy là tính nhân văn sâu sắc, sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của một dân tộc chưa bao giờ thất bại trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của mình.

Trong lễ tôn vinh, người đứng đầu Chính phủ đã rớm nước mắt khi nhấn mạnh rằng, chỉ tính riêng 5 tháng qua, kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế tại các tỉnh, thành có dịch; hơn 20 nghìn thầy thuốc chi viện từ các đơn vị y tế tuyến Trung ương và địa phương cùng các lực lượng tuyến đầu đã chủ động xung phong vào các điểm nóng để tham gia chống dịch.

Trong đó, hàng nghìn cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã bị nhiễm Covid-19. Xót xa hơn, có người đã vĩnh viễn ra đi, sàng sàng hy sinh thân mình vì sức khỏe, tính mạng, sự bình yên của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, đánh giá cao, tri ân sự đóng góp ý nghĩa và những hy sinh, mất mát của lực lượng tuyến đầu ấy.

Không tôn vinh sao được khi đứng trước tình thế nguy nan do dịch bệnh bủa vây, uy hiếp, các lực lượng tuyến đầu với tinh thần tình nguyện xung phong đã lập tức lên đường để hỗ trợ cho các địa phương chống dịch. Tinh thần ấy được thể hiện qua những câu chuyện đầy bình dị nhưng chứa đựng sự hy sinh lớn lao.

Đó là những gia đình cả hai vợ chồng cùng xung phong vào tâm dịch. Nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ, thầy thuốc sẵn sàng thu xếp việc gia đình, nhờ người thân chăm sóc con thơ để tới những nơi người bệnh cần nhất. Rồi những y, bác sĩ đã về hưu cũng làm đơn tình nguyện xin được cống hiến sức mình cho cuộc chiến chống dịch. Có không ít trường hợp phải trải qua nỗi đau mất người thân mà không thể về chịu tang vì nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của mình với Tổ quốc, với nhân dân...

Không thể kể hết những nỗ lực phi thường mà lực lượng tuyến đầu đã thực hiện trong đợt dịch Covid-19 lần này. Nhiều đơn vị, địa phương chỉ trong thời gian ngắn đã thiết lập xong các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến hay các trung tâm hồi sức tích cực để hạn chế cao nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Có thể nói, trong một số điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đôi khi cả lương thực, thực phẩm, các lực lượng tuyến đầu đã nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường. Họ không chỉ phải vượt qua những khó khăn vì phải cứu người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo mà còn phải chịu áp lực rất lớn khi số lượng bệnh nhân tăng lên quá nhanh, phải giành giật sự sống cho nhiều bệnh nhân cùng lúc đồng thời với việc ngăn chặn tình trạng bệnh dịch lây lan, xâm nhập vào cộng đồng hoặc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, cơ sở điều trị.

Trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy rẫy hiểm nguy này, chúng ta không thể quên hàng nghìn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an, quân đội trên khắp mọi miền Tổ quốc đã và đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn lãnh thổ trước những thế lực thù địch, những kẻ cơ hội, tay sai phản động.

Bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch cho nhân dân, tham gia vận chuyển hàng hóa, đồ ăn, thức uống cho nhân dân, vận chuyển người bệnh…

Chúng ta cũng không thể không nhắc đến đội ngũ cán bộ cơ sở ở từng thôn, xóm, xã, phường với trăm thứ việc “không tên” nhưng vô cùng thiết thực mà trước hết là việc thành lập và đi vào hoạt động của hàng vạn tổ phòng, chống Covid cộng đồng. Vai trò đó càng rõ nét hơn khi chúng ta thực hiện phương châm mỗi xã, phường là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ.

Với trọng trách là “chiến sĩ” ở tuyến đầu tiên chống dịch, vai trò của người cán bộ cơ sở là vô cùng quan trọng, thậm chí có lúc, có nơi còn mang tính quyết định. Từ việc lập danh sách những người trong diện cần thiết, thông báo cho các đối tượng đi tiêm chủng, xét nghiệm đúng đối tượng, đúng lịch trình… đã là cả một vấn đề. Hầu hết đều dồn lên vai tổ trưởng dân phố và các cán bộ cơ sở, những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Đó là chưa kể ở những địa phương có nhiều đối tượng cần được cứu trợ, nhất là những khu vực tâm dịch, công việc còn bề bộn hơn và đòi hỏi sự dũng cảm, công tâm, nhiệt tình và cả tấm lòng nhân hậu thì mới có thể hoàn thành. Thật cảm động trước hình ảnh những cán bộ tổ dân phố, tình nguyện viên sẵn sàng đội nắng, tắm mưa, vượt qua bão dịch đi đến từng hộ phát phiếu đi chợ, phiếu đăng ký tiêm chủng, xét nghiệm, lương thực, thực phẩm và các gói an sinh xã hội cho người dân.

Tôn vinh và tri ân lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 chính là tri ân tinh thần kiên định, bất khuất của người Việt. Một dân tộc có những tố chất không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực thù địch hay tình huống gian nguy nào là dân tộc xứng đáng được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất do chính mình tạo ra. Thành quả ấy đã và đang đến rất gần!

Quang Nam