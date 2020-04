Dịch Covid-19: Hơn 100.000 ca mắc, 5.500 người tử vong trong 1 ngày

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay (5/4), thế giới có 206 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch, không tăng so với hôm qua. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 mới hôm qua tăng đột biến với 103.633 ca, nâng tổng số ca mắc trên thế giới lên 1.201.433.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người mắc Covid-19 tăng nhiều nhất với 34.392 ca, đưa tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước này lên 311.357 người. Tiếp đó là Ý với 6.341 ca và Tây Ban Nha 5.433 ca, nâng tổng số ca mắc ở các quốc gia này lên lần lượt là 126.168 và 124.632.

24 giờ qua, số người tử vong do Covid-19 trên thế giới có giảm so với ngày 3/4 nhưng vẫn ở mức cao với 5.537 ca. Riêng ở Mỹ, số ca tử vong đã lên tới 1.061 (giảm 260 người so với ngày 3/4), ở Tây Ban Nha là 749 và Ý là 681 trường hợp.

Ở Việt Nam, từ tối qua đến sáng nay không phát hiện thêm bệnh nhân mắc Covid-19 mới, hiện có 240 trường hợp; 90 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 3.736 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi; 79.942 trường hợp tiếp xúc gần, trở về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

N.P