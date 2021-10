Mới đây, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2872 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc thống nhất quan điểm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do Covid-19; duy trì phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Vĩnh Phúc thống nhất nới lỏng một số biện pháp kiểm soát vòng ngoài, tăng cường kiểm soát đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hộ gia đình và mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhất quán “xây dựng từng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là những pháo đài vững chắc trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch. Mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một chiến sĩ”.

Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" được UBND tỉnh nêu rất chi tiết, cụ thể từ chỉ số và yêu cầu đánh giá; phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch đến các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch.

Căn cứ vào hướng dẫn tại quyết định này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, của tỉnh, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế;

Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm, chủng vắc xin phòng Covid-19 trong toàn quốc; xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học và tiêm tăng cường theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn…

Giao Công an tỉnh chủ trì chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực bị phong tỏa, giãn cách; tham mưu hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh; các tổ tuần tra lưu động kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh…

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thúy Nga