Dịch Covid-19: Gần 78.000 ca mắc, hơn 5.000 người tử trong 1 ngày

Tính đến 8 giờ sáng này (2/4), 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận có ca nhiễm Covid-19, tăng 2 quốc gia so với hôm qua. Hiện tại, thế giới đã có 935.193 ca nhiễm Covid-19, tăng 77.932 ca so với ngày 1/4. 24 giờ qua, có 5.078 người tử vong do Covid-19, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh này trên thế giới lên 47.192.

Ở Việt Nam, sáng nay Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 222 trường hợp.

Trong số 4 bệnh nhân mới này, có một trường hợp là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 3 trường hợp còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bệnh nhân thứ 219 là nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai ngày 16/3. Bệnh nhân này ở cùng phòng bệnh với bệnh nhân 133. Ngày 25/3, bệnh nhân nghe tin có người mắc Covid-19 tại Khoa Thần kinh nên tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và nhập viện cách ly ngay.

Bệnh nhân thứ 220 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Pháp trở về nước ngày 17/3. Sau khi nhập cảnh, được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở Thạch Thất, Hà Nội. Sáng 22/3 bệnh nhân xuất hiện sốt 37,8 độ C kèm theo ho khan. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly và điều trị.

Bệnh nhân thứ 221 nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Canada.

Ngày 24/3, bệnh nhân từ Canada về Việt Nam, có quá cảnh ở Đài Bắc, Đài Loan. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 834. Kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 30/3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân thứ 222 nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội, sống và làm việc tại Mỹ.

Ngày 20/3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu JL751. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung. Xét nghiệm sàng lọc ngày 22/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 30/3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trong tổng số 222 trường hợp mắc bệnh Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai có đến 39 ca mắc Covid-19; riêng tại Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận tới 26 trường hợp.

N.P