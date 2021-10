Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục năng động, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà (*)

(Phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10)

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự buổi Gặp mặt Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBMTTQ, Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi gửi lời tri ân, ghi nhận và biểu dương những kết quả, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh nhà và nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh trong buổi gặp mặt này.

Ngày doanh nhân Việt Nam năm nay được kỷ niệm trong bối cảnh khác với mọi năm, dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành trên cả nước, chủng dịch mới có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, xâm nhập sâu vào các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất, buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch chưa có trong tiền lệ. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chia sẻ với các khó khăn do dịch Covid-19 mà các doanh nghiệp phải trải qua.

Năm nay trong làn sóng dịch lần thứ 4, Vĩnh Phúc lại phát sinh ổ dịch mới với tốc độ lây lan nhanh lên đến gần hàng trăm ca F0 từ ổ dịch Sunny. Với phương châm “phòng dịch là căn bản, chống dịch là quyết liệt, phát triển kinh tế là trọng tâm, cấp bách; tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết”. Tỉnh đã kịp thời triển khai xét nghiệm thần tốc, bóc tách F0, hạn chế lây lan, có phương án điều trị cho người bị nhiễm, thường xuyên xét nghiệm tầm soát sàng lọc tại những địa bàn có nguy cơ cao để phát hiện và truy vết kịp thời. Tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hiểu biết về dịch và tự giác chấp hành, đồng thời bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và lành xã mình.

Với khẩu hiệu “Làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, doanh nghiệp giữ doanh nghiệp” nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ cho cơ sở chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong “Đóng – Mở” khi thực hiện cách ly hoặc các địa phương xung quanh thực hiện dãn cách xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp phòng chống dịch, duy trì sản xuất. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu kép. Đồng thời có nhiều biện pháp hỗ trợ cho người dân, người lao động, doanh nghiệp để tránh đứt gãy chuỗi sản xuất như: Hỗ trợ phòng chống dịch, các thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, lưu thông hàng hóa, bố trí ký túc xá cho hàng ngàn công nhân và chuyên gia tại địa phương trong thời gian dãn cách. Kiên trì thực hiện mục tiêu kép do Chính phủ chỉ đạo.

Với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh và nhờ có đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”: (1) Đến nay đã hơn 80 ngày chưa có ca nhiễm mới trong cộng đồng; (2) kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao, tăng 9,62% so với cùng kỳ. (3) Thu ngân sách đạt 24,5 nghìn tỷ, bằng 79,87% dự toán, nội địa đạt 20,18 nghìn tỷ bằng 76,96% dự toán. (4) Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31 nghìn tỷ, tăng 4,97%. (5) số doanh nghiệp thành lập mới tăng, lũy kế đến 30/9/2021, toàn tỉnh ước có 13.193 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký trên 206 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư FDI là 1 điểm sáng, đạt 993 triệu USD, tăng 218%; DDI đạt 16 nghìn tỷ tăng 128,2% so với cùng kỳ; đặc biệt trong khó khăn nhưng có hơn 40 doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tăng quy mô đầu tư. Đời sống nhân dân được đặc biệt quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã phát huy nét đặc trưng là tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với xã hội; điều này thể hiện đặc biệt rõ khi vừa qua doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã quyên góp tiền và hiện vật trị giá hàng chục tỉ đồng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn ghi nhận, đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ, tham gia tích cực, trách nhiệm và những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc luôn khẳng định, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh; các doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh cũng là công dân của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi, đem đến sự hài lòng cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước khi đầu tư tại Vĩnh Phúc. Thực tế đã cho thấy rõ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, đã nhận được nhiều bằng khen, huân chương lao động, giải thưởng sao vàng,… của Đảng, nhà nước và của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước cũng như tại các tỉnh lân cận vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với Vĩnh Phúc là rất cao. Thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn với dịch Covid-19” và để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, tôi đề nghị:

- Các cấp ủy, chính quyền tỉnh cần có nhận thức đúng đắn “doanh nghiệp tài ba, quốc gia phát triển”. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Các vấn đề mang tính thể chế, chính sách pháp luật cần được ưu tiên xử lý sớm; (2) Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản tăng trưởng theo diễn biến dịch để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp, linh hoạt, tương thích với mỗi kịch bản đó; (3) Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bảo đảm lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải thông suốt, tránh ách tắc, cục bộ; (4) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, nhân lực, tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh; (5) Thiết lập kênh thông tin phù hợp để người dân và doanh nghiệp kịp thời phản ánh, kiến nghị tới cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc; các cơ quan quản lý nhà nước phải nhanh chóng triển khai áp dụng công nghệ số trong xử lý thủ tục hành chính.

- Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh: (1) Quan tâm việc bố trí tiêm vắc xin cho người lao động; (2) Tìm ra những cơ hội trong thách thức, khó khăn, chuyển sang trạng thái "thích ứng với dịch Covid-19" để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn"; (3) Nắm bắt cơ hội đầu tư từ chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (4) Đoàn kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau để cùng phát triển; (5) Đào tạo, cơ cấu lại đội ngũ lao động.

- Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: (1) Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước; tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. (2) Đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xin được chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam và tin tưởng rằng, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục năng động, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà ngày càng giàu có, phồn vinh.

