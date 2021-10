Sáng nay( 13/10), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp và triển khai định hướng phát triển KT – XH.



Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Ảnh: Thế Hùng



Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành và gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9 tháng năm 2021, dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bùng phát bên trong, tỉnh đã duy trì, tăng cường triển khai các giải pháp vừa kiểm soát dịch Covid – 19, vừa thức đẩy phát triển KT – XH, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành“Vùng xanh” trong phòng chống dịch và phát triển KT – XH của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên. Ảnh: Thế Hùng





9 tháng năm 2021, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, GRDP tăng 9,6% so với cùng kỳ, là mức tăng cao so với bình quân chung của cả nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 24.680 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ.

Đến hết quý III/2021, tỉnh thu hút được 48 dự án mới, trong đó có 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 992,4 triệu USD, vượt 148% kế hoạch năm, tăng 118,6% so với cùng kỳ; 19 dự án DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, vượt 191% kế hoạch năm, tăng 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 428 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7 tỷ USD; 821 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 106 nghìn tỷ đồng. 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 883 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 9,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có gần 13.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký hơn 206 nghìn tỷ đồng (71% trong số này thực tế đang hoạt động).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển KT – XH của tỉnh, khẳng định tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí cũng nêu ra một số nội dung chính trong định hướng phát triển KT – XH của tỉnh gồm: Lấy công nghiệp làm trọng tâm, trong đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ trợ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển ngành du lịch dịch vụ và kinh tế đô thị theo hướng hiện đại. Theo đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp đồng hành cùng với tỉnh, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt phòng dịch, đảm bảo chăm lo sức khỏe người lao động cũng chính là chăm lo sức khỏe cho Doanh nghiệp.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã tặng Cờ thi đua khen thưởng của Chính phủ cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong SXKD, đóng góp cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương thời gian qua; tặng Bằng khen cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Hoàng Sơn