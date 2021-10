Thủ tướng: Sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp càng cho thấy trách nhiệm của Chính phủ

Sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cuộc gặp mặt nhằm biểu dương, động viên, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để trên cơ sở đó Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng dự buổi gặp mặt có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đặc biệt có sự tham dự của 72 doanh nhân, đại diện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các doanh nhân, đại diện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng, 2021 là năm có những khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp đối mặt với dứt gãy sản xuất, đứt gãy thị trường, đứt gãy dòng tiền và lao động. Chính trong thời điểm khó khăn này, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam vô cùng ấm lòng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian ngắn, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, cuộc gặp để lắng nghe tâm tư, kiến nghị của các doanh nghiệp trên toàn quốc và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19.

Các doanh nhân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đối với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời bày tỏ tin tưởng, quyết tâm, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước mắt là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu của dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, hiện nay, Việt Nam có khoảng 850 nghìn doanh nghiệp hoạt động, hơn 25 nghìn hợp tác xã và khoảng 5,6 triệu hộ kinh doanh cá thể. Nét đặc trưng của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam là tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với xã hội. Điều này thể hiện đặc biệt rõ khi vừa qua doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã quyên góp tiền và hiện vật trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, triển khai hàng loạt chương trình thiện nguyện trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Sau 35 năm đổi mới, nhờ bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã có bước phát triển nhảy vọt về quy mô và trình độ công nghệ, từng bước bắt kịp các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, với các tên tuổi như: Viettel, VinGroup, Trường Hải, FPT, Hòa Phát, Vinamilk, T&T, THTrue Milk... Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới giai đoạn 2016-2020, có quy mô GDP năm 2020 đứng thứ 4 Đông Nam Á. Việt Nam đã vươn lên vị trí 22 và 26 thế giới về quy mô xuất khẩu và quy mô thương mại quốc tế...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ lịch sử của Cách mạng Việt Nam.

Tiến trình phát triển của đội ngũ doanh nhân gắn bó mật thiết với công cuộc Đổi mới của đất nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, các doanh nghiệp, doanh nhân đã thể hiện vai trò, đóng góp quan trọng thúc đẩy sự chuyển mình và cất cánh của nền kinh tế. Trưởng thành trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tích lũy nhiều kinh nghiệm, vượt lên khó khăn, thử thách, làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước, từng bước khẳng định hình ảnh, vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2020, nhất là trong quý III năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng đất nước, vượt qua khó khăn, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng linh hoạt để duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Ở những nơi, những thời điểm dịch bệnh chưa bị ảnh hưởng nhiều, các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng các giải pháp, công nghệ số, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh mới, tập trung khai thác thị trường nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Điều đáng trân trọng là, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không chỉ chủ động có những giải pháp linh hoạt tự thích ứng, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, mà còn có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng, đóng góp lớn vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 và ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam với đất nước, với Nhân dân.

Chính phủ thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp. Do đó, thời gian qua cùng với Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai như: Nghị quyết số 105/NQ-CP và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp...

Cùng với đó là nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo các Nghị quyết khác của Chính phủ như: chính sách về thực hiện linh hoạt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; các nghị quyết về giảm tiền điện, cước viễn thông; tạo “luồng xanh” lưu thông hàng hóa; về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động; chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách tài khóa khác; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh; thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 gây ra hiện nay; chúc cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với Đảng, Nhà nước càng cho thấy trách nhiệm của Chính phủ đối cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, Chính phủ xác định doanh nghiệp vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phát triển, trên tinh thần “lợi ích phải hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những đề nghị, yêu cầu, mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, có những vấn đề đã được Chính phủ đã giải quyết, song có những vấn đề chưa được giải quyết như mong muốn. Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục. Hiện, Quốc hội, Chính phủ đang tiếp tục nghiên cứu để có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, song phải tính toán căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, đảm bảo các cân đối lớn và đảm bảo kinh tế vĩ mô.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, hiện nay Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; sớm hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó có tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có khả năng phục hồi, tận dụng cơ hội sau dịch bệnh. Các chính sách được xây dựng thống nhất trong toàn quốc, không tạo ra ách tắc, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện nay, nhiều địa phương đã và đang thực hiện từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế. Tuy nhiên, việc mở cửa phải có lộ trình, có bước đi phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng để mở cửa an toàn.

Tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả các chương trình nêu trên, trước mắt phải kiểm soát tốt dịch bệnh dựa vào các trụ cột: giãn cách, cách ly hẹp nhất, nhanh nhất, chặt chẽ nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch; điều trị nhanh nhất, sớm nhất, từ xa và ngay tại cơ sở; tiếp tục thực hiện 5K+vaccine +công nghệ và ý thức của người dân. Do đó, chúng ta không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thực hiện nguyên tắc “sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”. Ngoài nỗ lực của các cấp chính quyền, cần có sự vào cuộc của doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Đảng, Nhà nước đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện chiến lược vaccine, trong đó cùng với thúc đẩy nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất vaccine để tiêm miễn phí cho người dân thì tiếp tục thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine trong nước; phấn đấu đến cuối năm sẽ bao phủ vaccine đủ hai mũi cho đối tượng cần tiêm phòng.

Chính phủ đã và đang nghiên cứu các chính sách thử nghiệm mở cửa trở lại các hoạt động thương mại, dịch vụ; từng bước mở lại hoạt động du lịch; nghiên cứu áp dụng hộ chiếu vaccine; có chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khôi phục thị trường lao động; thiết lập các kênh thông tin hợp lý để các ý kiến của người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ tiếp tục tạo ra những yếu tố nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững như: Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thích ứng với bối cảnh mới; tập trung cải cách thủ tục hành chính, chính sách pháp luật về đất đai, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực phát triển; hỗ trợ nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu của doanh nghiệp, doanh nhân.

Chính phủ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, công nghệ thông tin, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng phục vụ người lao động, hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao, khẳng định vị trí tại thị trường trong nước và thâm nhập có hiệu quả vào thị trường thế giới; xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu ngành...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng đổi mới tư duy, nỗ lực hết mình, đổi mới và sáng tạo, tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng với tình hình mới. Tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, tăng cường hợp tác, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số; nâng cao năng lực, sức cạnh tranh; quan tâm đến việc giữ chân người lao động, tái cấu trúc lao động; đầu tư hơn nữa cho công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quản lý và quản trị doanh nghiệp; tạo chuẩn giá trị mới, quan tâm hơn đến phục vụ người dân và nhu cầu trong nước; mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực hiến kế cho chính quyền các cấp để xây dựng kế hoạch mở cửa của từng địa phương; đóng góp sáng kiến cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các nội dung liên quan đến khu vực doanh nghiệp. Tiếp tục nỗ lực xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản sắc, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, có bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa kinh doanh, không chỉ nhìn lợi ích trong ngắn hạn mà phải có chiến lược, tư duy dài hạn trong kinh doanh, tuân thủ pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước, có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội và có đạo đức, văn hoá kinh doanh, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, trước mắt còn rất nhiều khó khăn, do đó kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng, chung sức, quyết tâm, phát huy tài sản vô giá của dân tộc đó là tinh thần đại đoàn kết, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, ấm no.

