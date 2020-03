Học sinh THPT, GDTX nghỉ học từ ngày 27/3/2020

Ngày 27/3/2020, Sở GD&ĐT đã phát hành Văn bản số 353/SGDĐT-VP về việc cho học sinh THPT, GDTX nghỉ học để phòng, chống Covid-19.



Theo đó, học sinh khối THPT, GDTX, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học từ ngày 27/3/2020 để phòng, chống Covid-19 đến khi có thông báo trở lại. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh biết để thực hiện.

Đồng thời, tuyên truyền phụ huynh quản lý, hạn chế học sinh ra khỏi nhà và thường xuyên cập nhật, theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng theo khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo các cấp.

Phân công lịch trực cho cán bộ quản lý và người lao động cơ quan nhưng không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; chỉ đạo vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên nhà trường, trong các lớp học và phòng chức năng, khu bếp ăn...

Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có nhiệm vụ kết nối, thiết lập nhóm trao đổi trên mạng internet với phụ huynh học sinh để định hướng cho học sinh ôn tập kiến thức và tự rèn luyện tại nhà (tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài); phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi tình hình sức khỏe, báo cáo, đảm bảo thông tin 2 chiều về Sở GD&ĐT theo quy định.

Minh Hường