Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Cương nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 26-27/3/2020, Đảng bộ xã Đồng Cương (Yên Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Yên Lạc và bầu Bí thư cấp cơ sở trực tiếp tại đại hội.

Các đồng chí: Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh Dương Hà

Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Dương Hà

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Đồng Cương đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra.

Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 9,6%/năm (vượt 0,4% so với mục tiêu đại hội); giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 82,2 triệu đồng/năm (vượt 1,2 triệu đồng so với mục tiêu đại hội).

Năm 2016, xã Đồng Cương cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về NTM. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng, an ninh – quốc phòng được giữ vững, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Song song với nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Đảng bộ thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc. Nhiều năm qua Đảng bộ đạt TSVM.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đồng Cương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 9,8%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, không có đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo.

Xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 có 2-3 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Trong công tác xây dựng Đảng, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; kết nạp từ 35-50 đảng viên mới, Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Văn Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Cương đạt được trong những năm qua. Thời gian tới, để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Cương nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Văn Hùng đề nghị Đảng bộ xã cần tận dụng khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH, nhất là phát triển nông nghiệp xanh, sạch; phát triển dịch vụ thương mại gắn với xây dựng đô thị, phấn đấu xây dựng Đồng Cương trở thành đô thị loại V trong tương lai không xa. Gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế… Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn. Đồng thời xây dựng Đảng bộ TSVM.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí và bầu Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Việt Cộng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Cương nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Cương nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng thuận cao. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Ngay sau khi bế mạc đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để các Đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt đại hội.

Kim Ngân