Chiều 24/3/2020, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam nhằm nắm bắt kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi Covid-19. Cùng đi, có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và thành phố Phúc Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam. Ảnh: Thế Hùng



Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho biết, Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động nhập khẩu linh kiện ô tô và sản xuất của công ty.

Cụ thể, lượng xe bán ra trong quý I/2020 giảm 27% so với cùng kỳ và giảm 8,5%. Ước tính cả năm, doanh số bán xe của công ty sụt giảm 20% so với kế hoạch, dự kiến 69.500 xe. Dịch vụ sửa xe sụt giảm khoảng 30-40%. Nhiều chuyên gia khó nhập cảnh và phải cách ly. Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trong cả nước, do có thể phải cách ly hoặc khoanh vùng dập dịch tại một số địa điểm, dẫn đến tình trạng người lao động không thể đi làm, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm tại cơ sở xuất xe ô tô và linh kiện nước ngoài không thể thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Bằng khen tặng Tổng Giám đốc Công ty Toyota Việt Nam. Ảnh: Thế Hùng





Để vượt qua khó khăn, lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đề xuất tỉnh, Chính phủ cân nhắc việc giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp; giãn thời gian nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ các nước ASEAN; có gói kích cầu chung phát triển kinh tế, gia hạn các gói vay thương mại để doanh nghiệp có thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và trả nợ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao công tác phòng, chống Covid-19 của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đồng thời, chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; có phương án điều chỉnh sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020; có chính sách hỗ trợ, chăm lo đến đời sống của người lao động.

Về những khó khăn, đề xuất của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, tỉnh tiếp thu và đề xuất với Chính phủ những vấn đề không thuộc thẩm quyền; những vấn đề thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành nghiên cứu đề xuất với tỉnh các giải pháp, chính sách phù hợp để hỗ trợ giải quyết trong thời gian sớm nhất, đồng thời, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ công tác giai đoạn 2017 - 2019.

Trần Tỉnh