Vĩnh Phúc chống dịch tốt và duy trì đà tăng trưởng kinh tế

Chiều 7/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo quý III năm 2021 để thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2021; công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải đáp, làm rõ những câu hỏi của các cơ quan báo chí về những vấn đề dư luận quan tâm.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thế Hùng

Tháng 9 và 9 tháng năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ đảm bảo vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển KT-XH.

Nhờ vậy, 9 tháng năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, ngành công nghiệp- xây dựng tăng 15,17%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,79%; ngành dịch vụ tăng 2,81% so với cùng kỳ 2020. Tổng thu ngân sách đạt gần 25 nghìn tỷ đồng, đạt 80% dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ; thu hút được 48 dự án mới; 883 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 9,6 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh được củng cố và giữ vững; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chính sách giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời...

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh là tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 tạo nền tảng vững chắc phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt là các điều kiện đầu vào cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung cho biết, nhờ huy động cả hệ thống chính trị và kiên định 5 nguyên tắc phòng dịch là “ngăn chặn – phát hiện –cách ly- khoanh vùng và dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ, đến nay, Vĩnh Phúc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và đã trải qua 68 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đồng thời đã tiêm vắc xin cho hơn 350.000 người, với hơn 420.000 mũi, đạt 43,7% dân số trên 18 tuổi.

Tuy nhiên, trong ngày 7/10, Vĩnh Phúc ghi nhận một trường hợp mắc SARS –CoV2 là K.T.L, sinh năm 1991, quê xã Cao Phong, huyện Sông Lô có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/10/2021, được cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 834 –Cơ sở 2 và hiện đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục cách ly, điều trị.

Tại buổi họp báo, đại điện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đề nghị tỉnh thông tin sâu hơn về tốc độ tăng trưởng kinh tế; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh; việc quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; việc xử lý các công trình vi phạm, lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trang trại ở Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Đại diện các cơ quan đã trả lời thấu đáo các câu hỏi của các nhà báo.

Mai Liên