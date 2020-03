Thêm 4 quốc gia có dịch, hơn 378.000 người mắc Covid-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 8 giờ sáng nay (24/3), 196 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận người mắc Covid-19, tăng 4 quốc gia so với hôm qua. Số người mắc mới tăng kỷ lục với 39.833 người, nâng tổng số người mắc dịch bệnh này trên thế giới lên 378.557. 16.495 người đã tử vong, tăng 1.808 người so với hôm qua.

Ở Ý, số người mắc mới và tử vong do Covid-19 đã giảm nhẹ so với hôm qua (3.789 người mắc, 601 người tử vong). Trong khi đó, số người mắc dịch bệnh này ở Mỹ vẫn tăng mạnh với 8.820 người, đưa tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên 43.537; 93 người tử vong, giảm 56 người so với hôm qua.

Ở Việt Nam, hôm qua phát hiện 10 người mắc mới, đưa tổng số người mắc Covid-19 lên 123. Hầu hết những người mắc mới đều từ nước ngoài trở về, hiện được cách ly, điều trị, sức khỏe ổn định.

N.P