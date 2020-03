Biến họa Covid-19 thành cơ hội đẩy nhanh tiến trình thanh toán bệnh lao

Trong những ngày Vĩnh Phúc căng mình phòng, chống Covid-19, cán bộ, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Phổi Trung ương đã tặng xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động cho địa phương để phục vụ người dân trong việc chẩn đoán bệnh.

Tiến sĩ Tereza Kasaeva, Giám đốc Chương trình chống Lao toàn cầu thăm và làm việc với Chương trình Phòng chống lao quốc gia.

Đây là chiếc xe chuyên dụng có hệ thống thiết bị khử khuẩn tốt, điều khiển bằng kỹ thuật số hiện đại, đọc phim tự động, có khả năng phát hiện bệnh phổi và những vấn đề liên quan đến đường hô hấp ở mức cao, rất thuận tiện, giúp xử lý các vấn đề phát sinh tại chỗ, từ đó, phát hiện những tổn thương sớm để có phương án điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh.

PGS. TS. BS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương (đồng thời là Chủ nhiệm Chương trình Phòng, chống lao Quốc gia Việt Nam) đã trực tiếp về xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) trao những món quà tình nghĩa này. Bên cạnh đó, Bệnh viện Phổi Trung ương còn hỗ trợ người dân trong xã xe cứu thương, nhiều áp phích hướng dẫn người dân thực hành các biện pháp phòng, chống Covid-19 cùng nhiều vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn...

Đây không chỉ là những hành động thiết thực nhằm chung tay, góp sức cùng tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và huyện Bình Xuyên nói riêng trong việc phòng, chống, ngăn chặn Covid-19 lây lan rộng mà còn thể hiện khát vọng của PGS. TS Nguyễn Viết Nhung và các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương mong muốn từ cuộc chiến chống Covid-19, mọi người chung tay tích cực hơn nữa trong công cuộc phòng, chống bệnh lao.

Bởi theo ông, hiện nay, số người tử vong do mắc lao còn cao hơn nhiều so với số người tử vong do tai nạn giao thông. Bệnh lao là bệnh lây, tuy nhiên, có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu công tác phòng, chống lao cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức, được sự chung tay của các cấp, các ngành và cả cộng đồng thì mục tiêu loại bỏ bệnh lao vào năm 2030 hoàn toàn có thể thực hiện được.

Khi cả nước có 16 ca bệnh dương tính với Covid-19, chúng ta đã phải đóng cửa các trường học và gây ra sự xáo trộn trong xã hội, cả về tích cực (như mỗi người dân có thêm ý thức về phòng, chống bệnh truyền nhiễm) và tiêu cực (như sự khủng hoảng về khẩu trang, nước rửa tay…). Còn với bệnh lao, trong một năm, có đến 170 nghìn người mắc và 13 nghìn người tử vong do lao, bao gồm cả lao HIV. Tuy nhiên, một bộ phận người dân chưa hiểu đúng và rõ về bệnh lao, từ đó gây khó khăn trong công tác điều trị bệnh.

Bệnh lao kéo dài đã gần 140 năm. Không ai mắc lao tử vong ngay, mà bệnh thường kéo dài âm thầm, khi được phát hiện thì đã ở vào giai đoạn muộn,dễ lay lan trên diện rộng. Cơ chế lây bệnh lao còn nguy hiểm hơn Covid-19, vì vi khuẩn lao có thể lây truyền theo đường không khí với các hạt mịn có kích thước từ dưới 5 micro mét, lại có khả năng đối phó, thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt của môi trường trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, Covid-19 chỉ lây khi tiếp xúc với giọt bắn trực tiếp từ người bệnh hoặc bề mặt các đồ vật qua tay tiếp xúc trực tiếp rồi đưa lên mắt, mũi, miệng.

Ngay từ đầu xuất hiện và trong thời gian dài, bệnh lao chỉ được phát hiện bằng phương pháp soi đờm trực tiếp trên kính hiển vi. Tuy nhiên, kính hiển vi chỉ có thể phát hiện bệnh khi có hơn 5.000 vi khuẩn lao trong 1 ml đờm, nghĩa là khi đã muộn đối với nhiều trường hợp mắc lao, vì độ nhậy của thiết bị này chỉ đạt từ khoảng 40%.

Mặt khác, để biết vi khuẩn lao có kháng thuốc hay không, trước đây, chúng ta phải nuôi cấy và làm kháng sinh đồ trong thời gian kéo dài từ 2-3 tháng, không đáp ứng khẩn trương được cho các thầy thuốc chỉ định điều trị phác đồ thích hợp.

Đến nay, điều kiện chẩn đoán và điều trị bệnh lao đã được nâng trình độ lên một bước mang tính đột phá. Kỹ thuật Xpert đã có thể phát hiện vi khuẩn lao và xác định lao kháng thuốc chỉ trong 2 giờ đồng hồ với độ nhậy lên đến 90%. Các thuốc chống lao cũng đã mang lại những phác đồ mới, rút ngắn thời gian điều trị hơn và hiệu quả cao hơn, ngay cả với lao đa kháng và siêu kháng thuốc.

Để có thể phát hiện được nhiều người mắc lao, Chương trình Phòng, chống lao Quốc gia Việt Nam đang áp dụng chiến lược 2X, tức là Xquang để sàng lọc phát hiện những trường hợp nghi lao và Xpert để xác định vi khuẩn lao một cách chủ động. Các xe X-quang di động có thể đi tới các miền xa, vùng nông thôn, miền núi để bà con có thể tiếp cận với công nghệ mới.

Các điểm đặt máy Xpert cũng trải khắp cả nước với trên 200 điểm từ Trung ương đến huyện với cơ chế vận chuyển mẫu xét nghiệm sẽ làm tăng tiếp cận của mọi người dân đến với chương trình quốc gia. Sau khi được chẩn đoán sẽ được điều trị miễn phí thuốc chống lao, bất kể thể lao nào, kể cả lao đa kháng và lao siêu kháng.

Hiện nay, theo PGS. TS Nguyễn Viết Nhung, Chương trình Phòng chống lao Quốc gia Việt Nam đang điều trị cho hơn 100.000 bệnh nhân mỗi năm trên cả nước. Số người tử vong do lao nay giảm xuống nhiều, còn hơn 3.000 người bệnh, chủ yếu là do họ chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy làm thế nào để mọi người khi mắc bệnh đều được phát hiện và điều trị để xóa đi nguồn lây chính là chìa khóa để chấm dứt bệnh lao?.

Chúng ta đã có Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, được chính thức thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chúng ta đã có Chương trình Chống lao Quốc gia, với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc mà nòng cốt là Bệnh viện Phổi Trung ương và có Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB). Tất cả những điều kiện trên có thể cung cấp các dịch vụ phòng, chống lao miễn phí mà người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận.

Theo ước tính mới nhất của ngành Y tế, trong khoảng 160 - 170 nghìn người mắc lao mới hàng năm, hiện chúng ta mới phát hiện được khoảng 100 nghìn người. Số còn lại 70 nghìn người chưa được phát hiện. Thực ra, trong số này, đang có khoảng 20 nghìn người mắc lao tuy đã được phát hiện nhưng đang được chữa chạy ở đâu đó không được báo cáo về chương trình. Vì thế, tổng số người mắc lao mới chưa được phát hiện hàng năm là 50 nghìn ca và chính từ số này hàng năm vẫn gây ra cái chết cho hàng nghìn người mắc bệnh lao.

Nếu tìm cách hạ xuống chỉ còn 10 nghìn người mắc lao mới/năm chưa được phát hiện thôi, theo PGS. TS Nguyễn Viết Nhung thì chúng ta sẽ thanh toán sớm được căn bệnh này. Muốn vậy, một mặt chúng ta phải có một đội ngũ bác sĩ giỏi về chuyên môn, tận tình, mặt khác, xã hội không nên kỳ thị người mắc bệnh lao.

Trong cuộc chiến này, một lực lượng vô cùng quan trọng là người phụ nữ trong mỗi gia đình. Chương trình Phòng, chống lao Quốc gia Việt Nam đặt ra chỉ tiêu là làm sao để ít nhất có 20 triệu phụ nữ trong 20 triệu gia đình Việt Nam có kiến thức và thực hành bảo vệ chính gia đình họ không mắc lao. Với quan điểm như vậy, vừa qua, Hội Phổi Việt Nam vừa thành lập Chi hội Phụ nữ và đây sẽ là nòng cốt trong công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng, chống lao đến từng hội viên Hội Phụ nữ Việt Nam trên toàn quốc.

“Phải biến cái họa Covid-19 thành cơ hội thúc đẩy tiến trình thanh toán bệnh lao trên đất nước ta" - đó không chỉ là khẩu hiệu mà phải là hành động, của không chỉ những y, bác sĩ mà của mỗi người dân trong toàn xã hội"-PGS.TS Nguyễn Viết Nhung chia sẻ.

Trần Ngọc Kha