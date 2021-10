Công bố Quyết định thành lập Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 6/10 Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.



Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn văn khước tặng hoa chúc mừng Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Dương Hà

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh; điều động Thiếu tá Đỗ Đình Thành, Phó Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Trưởng Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Vĩnh Phúc; quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ về công tác tại Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, chúc mừng Công an Vĩnh Phúc đã kiện toàn, bổ sung lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng cho nhiệm vụ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa trao Quyết định thành lập Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Dương Hà

Giao nhiệm vụ cho Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sớm ổn định tổ chức; có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; mỗi cán bộ, chiến sĩ trong phòng tiếp tục khẳng định năng lực, tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ, tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ tham công tác tại đơn vị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tặng hoa chúc mừng Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh được thành lập.Thay mặt lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tặng hoa và một số thiết bị cho Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoàng Nga