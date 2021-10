Tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều âm tính với SARS-CoV-2

Tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/4 đến nay là 239 trường hợp, trong đó, ghi nhận tại tỉnh 235 trường hợp. Trong ngày, không ghi nhận ca mắc mới.



Tính từ ngày 31/7 đến nay đã qua 66 ngày trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Tình hình điều trị: 6 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 230 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 3 bệnh nhân tử vong. Hiện tại không có trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại tỉnh.

Số trường hợp trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác là 17.240 người (tăng 201); đang cách ly tập trung 629 trường hợp; đang cách ly tại nhà 3.014 trường hợp.

Số trường hợp đã được rà soát có liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức-Hà Nội (từ ngày 15/9 đến 30/9/2021) là 160 người (tăng 6 người), trong đó: Số người đã từng đến khám và điều trị là 130 người, đã được cách ly y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính; 23 người đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính; 7 người không về địa phương.

Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, trong ngày, có 5 người nước ngoài đến khai báo tạm trú trên địa bàn tỉnh với mục đích làm việc; chưa phát hiện có vi phạm liên quan đến lưu trú, xuất nhập cảnh.

Lực lượng công an kiểm tra, xử phạt 2 cơ sở kinh doanh lưu trú số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài nghỉ qua đêm.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch, lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 10 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát hiện 1 cơ sở massage không tạm dừng hoạt động, vẫn phục vụ khách.

Củng cố hồ sơ xử lý 3 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện; riêng đối với trường hợp P.M.C, ngày 5/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ do có hành vi cầm dao đe dọa tổ công tác.

Đề nghị xử phạt 13 trường hợp số tiền 14 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 2 cơ sở karaoke không dừng hoạt động số tiền 20 triệu đồng; 5 trường hợp số tiền 10 triệu đồng về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Lực lượng công an tại 9 chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và 24 chốt kiểm soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra 21.046 lượt phương tiện, 25.815 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 213 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối với 19.251 người có phiếu xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng trước khi vào tỉnh; hướng dẫn khai báo y tế điện tử 7.019 lượt người, chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh; tiếp nhận 6.387 tờ khai của công dân trên phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch.

