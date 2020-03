Ngày 19/3/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phiên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Tam Dương. Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.



Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trường Khanh



Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Duy Phiên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,2%/năm (vượt 1,5% so với mục tiêu đại hội), thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 48 triệu đồng/người/năm, vượt 22% so với mục tiêu đại hội, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Năm 2014, xã Duy Phiên cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM”. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trường Khanh





Song song với nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng Đảng toàn diện. Chính vì vậy, 5 năm qua, Đảng bộ xã Duy Phiên liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; hàng năm có 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất mục tiêu phấn đấu nhịp độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 12 – 13%; giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 95 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 70-80 triệu đồng/người/năm; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%; 85% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Duy Phiên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Duy Phiên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Để xã Duy Phiên phát triển nhanh, bền vững, Bí thư Huyện ủy đã nêu một số nội dung để Đại hội trung thảo luận, tìm ra những giải pháp đột phá. Theo đó, Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Đi đôi với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển VH-XH, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, trước hết là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cấp ủy.

Đồng chí đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn bầu BCH Đảng bộ khóa mới và trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại đại hội đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm các đồng chí tiêu biểu về cả năng lực, phẩm chất, có khả năng quy tụ, đoàn kết, đảm bảo đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội đề ra.

Là đại hội điểm của huyện, do vậy, Đảng bộ xã Duy Phiên cần làm tốt, thực hiện đúng nội dung, quy trình để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở khác trong huyện.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; đồng chí Vũ Xuân Long, Bí thư Đảng ủy xã khóa XXII được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng thuận cao; đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Ngay sau khi bế mạc đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức rút kinh nghiệm để các Đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt đại hội.

Hoàng Nga