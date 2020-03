Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Hợp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 19/3/2020, Đảng bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội của thành phố Vĩnh Yên.



Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Dương Hà



Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tới dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có 131 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 448 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hội Hợp chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khơi dậy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ tiêu về KT - XH đều đạt, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,8%. Thu ngân sách của phường luôn đạt, vượt kế hoạch của thành phố giao.

Cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị được đầu tư mạnh theo hướng hiện đại; 80% đường giao thông của phường được trải nhựa áp phan, từng bước hình thành các khu dân cư đô thị hiện đại. Công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự đô thị đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; công tác văn hóa, thể thao có những bước tiến vượt bậc; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương…

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu thống nhất cao với các mục tiêu đại hội đề ra; tập trung làm rõ hơn một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 16 - 17%/ năm; tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt hơn 4.600 tỷ đồng. Phường phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%; hàng năm kết nạp 18 đảng viên mới trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân phường Hội Hợp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, các đại biểu lưu ý tập trung thảo luận, phân tích, đi sâu làm rõ những hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ phường nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị TSVM, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm trung tâm của thành phố Vĩnh Phúc tương lai.

Từ nhiệm vụ chung đó, Hội Hợp là phường có nhiều tiềm năng, thế mạnh, cửa ngõ của thành phố. Do đó, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của phường có tác động đến thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

Đồng chí đề nghị các đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, quyết định các nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 35, trong đó, tập trung vào việc đánh giá chính xác, cụ thể kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ TSVM; sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, trình độ, có phẩm chất chính trị vào BCH Đảng bộ phường.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Sau đại hội, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã rút kinh nghiệm cho các xã, phường trên địa bàn trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Thanh Tuyền