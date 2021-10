Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ngày 4/10, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2021).



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trường Khanh





Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công trên mặt trận chống “giặc lửa” qua các thời kỳ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành và quần chúng nhân dân tổ chức CNCH, hướng dẫn thoát nạn an toàn trong nhiều vụ cháy, sự cố, tai nạn; tổ chức dập tắt được hàng trăm vụ cháy; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trường Khanh





Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại hiểm nguy tham gia chữa cháy, cứu người và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn được tiếp tục nhân rộng và phát huy được hiệu quả hoạt động...

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thể hiện vai trò nòng cốt tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Đồng thời, xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao khả năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra...

Nhân dịp này, ghi nhận những chiến công xuất sắc trong quá trình công tác và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.

Kim Hiền