Từ 1/10, TP Hồ Chí Minh bỏ giấy đi đường, người dân không được tự ý ra khỏi thành phố

Theo ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, chỉ thị mới về phục hồi kinh tế dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó người dân không cần phải xin cấp giấy đi đường nhưng không được tự ý ra khỏi thành phố.

Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã họp báo công bố những biện pháp mới về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế. Việc công bố dự kiến diễn ra vào chiều 29/9, song phải lùi lại để hoàn thiện một số nội dung mới.

Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố chỉ thị mới về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế.

Tham dự buổi họp báo có ông: Lê Hải Bình, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh...

Mở đầu họp báo, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù công tác phòng, chống dịch của Thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hệ thống y tế được tăng cường, củng cố; số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong liên tục giảm; tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% với tiêm mũi 1 và trên 45% với mũi tiêm mũi 2... Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở thành phố vẫn còn phức tạp, số ca mắc mới, số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị mới về công tác phòng, chống dịch với mục tiêu nhằm tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch trên toàn địa bàn; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân; đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Theo ông Lê Hòa Bình, tinh thần của chỉ thị mới không phải cho các hoạt động được ồ ạt mở cửa trở lại mà phải có lộ trình để đảm bảo an toàn với tinh thần sức khỏe người dân là trên hết. Theo đó, các ngành nghề được hoạt động theo thứ tự ưu tiên, có lộ trình, theo danh mục cụ thể. Nguyên tắc là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "an toàn là trên hết", "an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". TP Hồ Chí Minh sẽ bám sát tình hình thực tiễn để xem xét, áp dụng các biện pháp cao hơn hoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

"Chỉ thị mới cũng nhằm đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới, tuy nhiên không có nghĩa là người dân đổ ra đường cùng một lúc, không đảm bảo an toàn phòng dịch. Sau ngày 30/9, thành phố không cấp giấy đi đường mà sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, người dân không tự ý đi xe cá nhân ra khỏi địa bàn thành phố, khi thực sự cần thiết phải thực hiện theo quy định của Sở Giao thông Vận tải. Nếu đi xe cá nhân cũng sẽ không qua được các chốt kiểm soát liên tỉnh", ông Lê Hòa Bình nói.

Theo chỉ thị mới, từ 0 giờ ngày 1/10, TP Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch" của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19.

Ngoài ra, người dân được yêu cầu thực hiện 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác tại nơi công cộng và cả khi làm việc. Hai nhóm đủ điều kiện đi lại, gồm: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với vaccine yêu cầu tiêm 2 mũi và sau 14 ngày). Người dân quét mã QR hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông khi được cơ quan chức năng yêu cầu kiểm soát hoặc tại địa điểm đến (cơ quan, công sở, cơ sở khám chữa bệnh, quán ăn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phương tiện công cộng, công ty, nhà máy...).

Thành phố dự kiến cho phép các hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo...) tập trung tối đa 10 người; đến 50 người nếu 100% người tham gia tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi COVID-19. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có "thẻ xanh COVID-19" được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trên các lĩnh vực.

Các ngành nghề được hoạt động trở lại gồm: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung và trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y; công trình giao thông, xây dựng.

TP Hồ Chí Minh cũng cho phép các ngành nghề dịch vụ thương mại được hoạt động trở lại như: khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; cung cấp lương thực, thực phẩm; xăng dầu; chi nhánh ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics; bưu chính, viễn thông; xuất bản báo chí; hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử...

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng: quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, lễ phát động (trừ trường hợp cơ quan thẩm quyền cho phép); hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bán hàng rong, vé số dạo; hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra, vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn cửa ngõ giáp ranh các tỉnh. Chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện, người đi đường bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. Thành phố tăng cường kiểm soát lưu động tại điểm có mật độ đi lại cao.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường sắt đường thủy tối đa 50% công suất. Vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động nhưng đảm bảo biện pháp phòng dịch và phải được cấp mã QR đi vào luồng xanh.

Shipper vận chuyển hàng hóa bằng xe máy và người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký với UBND quận, huyện được phép hoạt động. Nhóm này phải tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, được xét nghiệm định kỳ.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh, những ngày qua, công tác chống dịch trên địa bàn có nhiều tín hiệu khả quan. Số bệnh nhân tử vong vì COVID-19, số ca nặng đều giảm, số người xuất viện cao hơn nhập viện. Đến nay, 74% địa bàn thành phố là "vùng xanh" và "cận xanh" (an toàn và ít nguy cơ); 11/22 quận huyện đã đủ tiêu chí kiểm soát dịch; gần 7 triệu người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 (khoảng 95%) và hơn 3 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi (khoảng 45%).

(Theo TTXVN)