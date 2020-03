Hà Nội hoãn nhiều chương trình chào mừng, hội họp để tập trung phòng, chống COVID-19

Sáng 11/3, Thành ủy Hà Nội thông báo về việc hoãn nhiều chương trình, hội thảo, hội họp quan trọng của thành phố để tập trung phòng, chống dịch COVID - 19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN



Cũng trong sáng 11/3, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch và an ninh -trật tự tại trụ sở Công an Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết: Trước tình hình phòng, chống dịch COVID-19 rất khẩn trương, cấp bách nên thành phố đã quyết định hoãn tổ chức một số sự kiện mặc dù đã được chuẩn bị chu đáo do tập trung đông người như: Hội thảo khoa học“Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng, phát triển”; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; gặp mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Một trái tim hồng” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức tối 16/3 cũng được hoãn, thay vào đó là triển khai ghi hình và phát sóng trên truyền hình, trong đó lồng ghép chiếu phim phóng sự về 90 năm Đảng bộ thành phố.

Lễ khai mạc triển lãm ảnh sẽ được tiến hành với số lượng đại biểu phù hợp; giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về việc tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố vào sáng thứ Hai, ngày 16/3/2020 với quy mô đại biểu hạn chế.

Thành ủy Hà Nội cũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Trụ sở Thành ủy - công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, với số lượng đại biểu phù hợp.