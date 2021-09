Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh có thẩm quyền quyết định hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định

Chiều 28/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ của Ban Cứu trợ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, từ ngày 1/1/2020 đến 15/9/2021, thông qua 3 đợt vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra và công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 38 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Từ nguồn hỗ trợ, Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, mua vắc xin phòng Covid-19;, hỗ trợ hơn 5.500 hộ nghèo, người có công với cách mạng, công nhân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ 60 trường hợp tử vong, bị thương do thiên tai, đuối nước, sự cố nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh... với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất việc ủy quyền cho Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh tổ chức thực hiện một số nội dung, định mức chi hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh sẽ có thẩm quyền quyết định hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, đuối nước không vượt quá 5 triệu đồng/1 trường hợp; đối với các nạn nhân bị thương do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng không quá 3 triệu đồng/1 trường hợp; các trường hợp thiệt hại về tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì tùy mức độ thiệt hại và nguồn quỹ vận động được để hỗ trợ với mức tối đa là 20 triệu đồng/1 trường hợp.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hoàng Hà