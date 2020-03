Cử tổ công tác thường trực tại xã Sơn Lôi tiếp tục phòng, chống Covid-19

Để tiếp tục duy trì công tác phòng, chống Covid – 19 tại xã Sơn Lôi sau khi các đơn vị, lực lượng rút khỏi địa bàn, Sở Y tế đã ban hành Công văn hỏa tốc số 353/SYT-NVYD về việc cử tổ công tác thường trực tại xã Sơn Lôi tiếp tục duy trì công tác phòng, chống Covid – 19.



Sở Y tế đề nghị UBND huyện Bình Xuyên phối hợp với Công an tỉnh, chỉ đạo Công an huyện cử tổ công tác tiếp tục thường trực tại xã Sơn Lôi để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp giữa an ninh và y tế trong việc phòng, chống Covid – 19 tại xã Sơn Lôi. Chỉ đạo UBND xã Sơn Lôi tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch như các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Giao Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên cử tổ công tác (ít nhất 4 cán bộ) tiếp tục thường trực tại xã Sơn Lôi, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân xã Sơn Lôi hạn chế tập trung đông người, hạn chế đi khỏi địa phương cho đến khi dịch bệnh được khống chế, chấp hành nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp bị nhiễm Covid – 19 sau khi đã điều trị khỏi về địa phương, hạn chế tiếp xúc để phòng ngừa tái nhiễm và lây lan dịch bệnh. Kịp thời báo cáo Sở Y tế về tình hình dịch bệnh tại xã Sơn Lôi và các hoạt động phòng, chống dịch đã triển khai.

