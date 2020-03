Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các doanh nghiệp do ảnh hưởng từ Covid-19

Sáng 6/3/2020, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng từ Covid-19.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Theo báo cáo từ các sở, ngành trong tỉnh, do ảnh hưởng từ Covid-19, tình hình kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm tại các doanh nghiệp gặp một số khó khăn như không chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất do ảnh hưởng từ thị trường của các nước có Covid-19; nguồn lao động thiếu hụt, cá biệt có doanh nghiệp thiếu tới 500 lao động do vừa ra Tết Nguyên đán và một số lao động bị cách ly phòng nguy cơ lây nhiễm.

Ngành du lịch, dịch vụ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do du khách hạn chế đi lại vì Covid-19... Dự kiến sẽ tiềm ẩn nhiều nợ xấu do tác động tiêu cực từ Covid-19 trong 2 tháng đầu năm 2020.

Để giải quyết những khó khăn trước mắt, các sở, ngành đề nghị Trung ương và tỉnh có những giải pháp, xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ngoài tỉnh đến làm việc trong các doanh nghiệp, khảo sát mở thêm các tuyến xe buýt tại các khu công nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị, các ngành chức năng chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc xuất, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất thuận lợi, kịp thời; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, tỉnh cũng khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn; tập trung chỉ đạo hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để động viên, hỗ trợ hiệu quả người lao động quay trở lại công ty làm việc; cũng như tìm kiếm, tuyển dụng lao động mới cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, phối hợp với các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang... để có thêm nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin của Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tình hình diễn biến dịch bệnh; hoạt động lãnh đạo chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thiệu Vũ