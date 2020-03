Cách ly các trường hợp từ vùng dịch đến Vĩnh Phúc

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động phòng, chống dịch, hạn chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (Covid-19) tỉnh vừa có Công văn số 1247 về việc tổ chức cách ly các trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch nhập cảnh vào Vĩnh Phúc.



Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế đối với với người nhập cảnh về từ vùng dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh; bổ sung việc áp dụng khai báo y tế, điều tra dịch tễ và cách ly đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch tại Iran, Ý theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị, bố trí khu vực cách ly khang trang, sạch sẽ trong cơ sở cách ly của tỉnh (Trường Quân sự tỉnh) dành riêng cho đối tượng là người nước ngoài.

Đảm bảo các điều kiện sinh hoạt phục vụ cho công tác thu dung người được cách ly là người nước ngoài; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo ANTT tại cơ sở cách ly tập trung, nhất là khu vực có người nước ngoài.

Công an tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình và kiểm tra, giám sát các trường hợp nhập cảnh vào Vĩnh Phúc, nhất là người nước ngoài. Nắm chắc các đối tượng thuộc diện cách ly, chỉ đạo công an huyện, công an địa bàn cơ sở kiểm soát chặt chẽ việc cách ly; phối hợp với ngành y tế để cưỡng chế các trường hợp phải cưỡng chế cách ly theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly, nhất là khu vực có người nước ngoài.

UBND các huyện, thành phố tổ chức việc tiếp nhận, lập danh sách, điều tra dịch tễ, sàng lọc và áp dụng các biện pháp giám sát, cách ly theo dõi, điều trị người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua các vùng đang có dịch Covid-19.

Bố trí xe chuyên dụng để đón, đưa công dân của địa phương từ sân bay về nơi cách ly, đón đưa các trường hợp (người nước ngoài hoặc Việt Nam) thuộc diện phải cách ly tập trung từ địa phương đến nơi cách ly tập trung của tỉnh và ngược lại.

Sở Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo về công tác y tế theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo cung cấp vật tư, thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm cần thiết cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ; sinh phẩm cho người bị cách ly tại khu vực cách ly.

Xây dựng phương án trong trường hợp cơ sở cách ly tập trung của tỉnh không đảm bảo tiếp nhận thêm người nước ngoài thì bố trí tại Bệnh viện Bệnh lý đường hô hấp cấp tính.

N.P