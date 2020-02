Công an thành phố Vĩnh Yên: Biểu dương gương “người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015-2020

Công an thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức Hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015-2020.



Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc



Trong 5 năm qua, Công an thành phố Vĩnh Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay những vấn đề mới phát sinh trong nội bộ nhân dân liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong nhân dân.

5 năm qua, Công an thành phố đã phát hiện, điều tra làm rõ 564 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 690 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 168 vụ với 632 đối tượng liên quan đến cờ bạc; phát hiện, bắt giữ 244 vụ, với 432 đối tượng liên quan đến ma túy…

Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an thành phố đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an thành phố cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; lãnh đạo Công an thành phố tuyên dương 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”giai đoạn 2015-2020, đồng thời phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh Hương - Thu

(Công an tỉnh)