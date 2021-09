Phòng, chống dịch từ cơ sở

Gần 2 năm hoành hành khắp thế giới, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 226 triệu người mắc, hơn 4,6 triệu người tử vong và chưa biết đến bao giờ sẽ kết thúc. Ở Việt Nam, 4 đợt dịch đã có hơn 635 nghìn người mắc, gần 16 nghìn người tử vong.



Cuộc chiến chống dịch bệnh đã, đang và sẽ còn tiếp diễn quyết liệt và cam go. Xác định phòng, chống dịch là “cuộc chiến trường kỳ” nên chiến thuật và phương châm cũng phải linh hoạt cho phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

Khi dịch mới xuất hiện ở phạm vi nhỏ lẻ, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và tất cả nguồn lực dồn cho công tác chống dịch ở một vài địa phương nên chúng ta nhanh chóng khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh.

Khi dịch bệnh lan rộng, nguồn lực phân tán nên bản thân mỗi địa phương lúc này phải căn cứ vào sự chỉ đạo chung của các cấp, chủ động triển khai phòng, chống dịch. Nói cách khác là khi “giặc” đến nhà phải chủ động “đánh”, không đánh sớm, đánh nhanh, “kẻ thù vô hình” đông lên theo cấp số nhân lại càng khó “đánh”.

Đợt dịch lần thứ tư này lan rộng 62/63 tỉnh, thành trong cả nước. Số người mắc tăng nhanh, dù có lập nhiều bệnh viện dã chiến, khu cách ly thì cũng khó đáp ứng được nhu cầu điều trị, cách ly người mắc và người tiếp xúc vòng 1 (F1). Vậy nên, biện pháp chống dịch cũng phải thay đổi. Lần đầu tiên chúng ta cho thí điểm F1 cách ly và F0 điều trị tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế và sự kiểm soát của cộng đồng dân cư.

Cách thức mới này đã phát huy tác dụng, giảm tải cho các cơ sở điều trị, cách ly, đồng thời hạn chế được tình trạng lây nhiễm chéo, phù hợp với với nguyện vọng của người dân, tiết kiệm kinh phí của Nhà nước cho công tác phòng, chống dịch.

Thứ nữa, trong đợt dịch lần thứ tư này có sự phân cấp rất mạnh cho các địa phương. Chính vì vậy đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Điều này rất phù hợp với thực tiễn bởi cấp trên không thể hiểu rõ thực tế địa phương bằng chính cán bộ nơi đó, không thể làm thay cho cấp dưới. Từ sự thay đổi này mà nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai, góp phần chống dịch hiệu quả như ở quận 6, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh…

Cũng như trong trận chiến với giặc, việc “bày binh bố trận” để chiến đấu với dịch cũng được triển khai bài bản để giành phần thắng. Mỗi xã, phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ thì trong trận chiến với dịch bệnh không lo gì không thắng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng người dân là trung tâm, là chủ thể của việc phòng chống dịch. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Vĩnh Phúc luôn quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Trung ương, triển khai các biện pháp phù hợp với thực tế địa phương. Từ hôm qua (14/9), Vĩnh Phúc đã quyết định triển khai xây dựng mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19.

Mô hình được triển khai để chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bùng phát từ bên trong, kiên quyết không để mầm bệnh lọt vào các thôn, xóm, làng, tổ dân phố. Duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong trạng thái được kiểm soát chặt chẽ; tạo thành các cộng đồng dân cư an toàn, tiến tới xây dựng xã, huyện, tỉnh thành “vùng xanh” an toàn.

Các thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” phải đảm bảo các tiêu chí không có người cư trú tại địa phương là F0, F1 đang điều trị hoặc cách ly; người dân được xét nghiệm tầm soát định kỳ theo đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài ra, tại các địa bàn này 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh phải lý cam kết, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Có tổ phòng chống Covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả; người ra vào được kiểm soát chặt chẽ.

Triển khai thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch; có quy định cụ thể về phòng, chống dịch liên quan đến các sự kiện, hoạt động tập trung đông người (đám cưới, đám hỏi, đám hiếu, lễ hội, chợ…); có số điện thoại đường dây nóng, nhóm zalo phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Việc duy trì an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta duy trì được hoạt động của các nhà máy trong các khu công nghiệp; nay đã cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại sẽ góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế rất tốt trong 6 tháng đầu năm.

Trong cuộc chiến chống dịch, làng giữ làng, xóm giữ xóm… sẽ tạo nên các địa bàn dân cư an toàn. Mỗi địa bàn dân cư đều giữ được an toàn, cả tỉnh sẽ an toàn. “Trận địa” này chắc chắn sẽ chặn dịch hiệu quả.

Xuân Hòa