Dịch Covid-19 đến ngày 23/2: Số bệnh nhân mắc và tử vong đã chững lại

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 7h45 sáng nay (23/2), 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận 78.629 trường hợp mắc, 2.458 người tử vong do Covid-19, trong đó có 17 trường hợp ngoài Trung Quốc lục địa.

So với hôm qua, cả số người mắc và tử vong do Covid-19 có chiều hướng giảm (số người mắc mới chỉ 819 trường hợp so với 1.628 trường hợp của ngày hôm qua; số người tử vong chỉ 98 trường hợp, trong khi đó ngày 22 có 115 trường hợp). Hàn Quốc và Iran là 2 quốc gia dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Biểu đồ tình hình dịch bệnh tại Việt Nam

Việt Nam 10 ngày liên tiếp không có bệnh nhân mắc mới. 15/16 trường hợp nhiễm Covid-19 đã điều trị khỏi. Còn 12 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng và 1.538 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt nhưng vẫn được cách ly, theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19.

N.P