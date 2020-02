Những “lá chắn” ngăn ngừa Covid-19 lây lan ra cộng đồng

Với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (gồm công an, quân đội, y tế, cán bộ địa phương) đã nhận nhiệm vụ xuống địa bàn xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) trực tại các chốt chặn kiểm tra Covid-19, bảo đảm tình hình ANTT, giúp địa phương nhanh chóng dập dịch. Bên cạnh tâm lý vững vàng sau nhiều ngày làm việc trong môi trường bị cách ly, còn đó là những khó khăn, sự hy sinh thầm lặng của những con người đang tích cực làm việc nơi đây…



Chị Phan Thị Thanh Tâm (công tác tại Trạm Y tế xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc) kiểm tra sức khỏe cho người dân tại chốt kiểm tra Covid-19 số 4



Xã Sơn Lôi là nơi có nhiều ca mắc Covid-19 nhất trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ sáng 13/2/2020,toàn bộ xã bị phong tỏa trong vòng 20 ngày để khoanh vùng, dập dịch. Sơn Lôi có khoảng2.800 hộ dân, với gần 11 nghìn nhân khẩu (bao gồm cả dân số cơ học đến địa bàn sinh sống, làm ăn).

Trong thời gian này, lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm kiểm dịch Covid-19 ngăn chặn người dân từ trong xã đi ra và người bên ngoài vào xã. Do đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng công an, quân sự, y tế đã được huy động về xã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cách ly, đảm bảo ANTT, kiểm tra tình trạng sức khỏe của người dân ra, vào điểm chốt.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ được phân công về trực tại các chốt chặn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng nhân dân Sơn Lôi ngày, đêm chống dịch.

Chị Phan Thị Thanh Tâm, công tác tại Trạm Y tế xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, là một trong những điều dưỡng viên được tăng cường về xã Sơn Lôi thực hiện nhiệm vụ cho biết: “Mặc dù công tác trong ngành Y tế gần 15 năm, xa nhà trong nhiều đêm trực, nhưng lần này, được phân công nhiệm vụ phải cách ly hơn 20 ngày, ăn, ở tại chốt chặn, tôi không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Song, được sự động viên của chồng và sự thấu hiểu, cảm thông của bố mẹ chồng khi nhận chăm sóc hai cháu nội khiến tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Chốt kiểm tra Covid-19 của điều dưỡng Tâm là chốt số 4 (từ tỉnh lộ 310 B lối đi vào thôn Nhân Nghĩa). Chị Tâm và các nhân viên y tế khác có nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe ban đầu với các bước phát khẩu trang y tế, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cơ thể… đối với người dân vào khu dân cư và khách đến liên hệ công tác tại chốt. Khi hỏi chị Tâm có sợ bị lây Covid-19 không? Chị cười và trả lời “Lây làm sao được, khi mình đã được trang bị các kiến thức phòng dịch đầy đủ. Tôi cũng chỉ mong sao người dân xã Sơn Lôi tuân thủ đúng các bước phòng bệnh đã được Bộ Y tế khuyến cáo”.

Không giống với điều dưỡng Tâm, Thiếu tá Tạ Văn Nam (Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh) đã quen với việc trực chiến đấu của lực lượng công an nên khi được phân công nhiệm vụ, Thiếu tá Nam sẵn sàng lên đường cùng với đồng đội của mình, góp sức chiến đấu với Covid-19.

Được phân công tại chốt chặn dẫn vào khu trung tâm của xã Sơn Lôi (chốt số 1 từ ngã tư cầu chui Sơn Lôi, thôn Ngọc Bảo đi vào trung tâm xã) nên ở đây có số lượng người dân ra, vào làm việc nhiều hơn. Số lượng cán bộ, chiến sĩ ở đây cũng được bố trí lên đến hơn 40 người. Với vai trò là Tổ trưởng của chốt số 1, Thiếu tá Nam nhận thức được trách nhiệm nặng nề của mình làm sao vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Nam đã chia chốt trực của mình thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 người, đủ các lực lượng, thay nhau trực, đảm bảo 24/24h có cán bộ trực tại chốt. Thiếu tá Nam chia sẻ: “Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, do đó, lực lượng công an nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tốt nhiệm vụ cách ly, yêu cầu người dân không được ra khỏi vùng cách ly, mọi hàng hóa, nhu yếu phẩm đều được kiểm tra cẩn thận, chính xác, khử khuẩn trước khi được đưa vào vùng dịch, bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

Tuy nhiên, lúc đầu khi thực hiện nhiệm vụ phong tỏa, cách ly, chúng tôi gặp khó khăn khi một số người dân chưa hiểu rõ mục đích của việc cách ly. Các cán bộ, chiến sĩ phải phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, động viên người dân yên tâm cách ly, không để dịch lan rộng. Đến nay, người dân đã thấu hiểu và sẻ chia cùng các lực lượng chống dịch, không những vậy, tình quân - dân càng thêm thắm thiết".

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi Nguyễn Như Tâm cho biết: "Việc các cấp, các ngành trong tỉnh huy động các lực lượng tiến hành phong tỏa, dập dịch tại 12 chốt xung quanh xã là rất kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ là những ngày khó khăn, song mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng người dân trong xã chống dịch. Nhiều chốt đã có những giải pháp linh hoạt để nhân dân duy trì hoạt động sản xuất. Tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không có trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly…".

Điều dưỡng Tâm, Thiếu tá Nam và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại các chốt chặn luôn xác định công tác phòng, chống Covid-19 còn nhiều gian nan, vất vả. Song, để dập được dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân Vĩnh Phúc nói chung, người dân Sơn Lôi nói riêng, các cán bộ thực thi nhiệm vụ gác lại việc riêng, cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay phòng, chống Covid-19.

Bài, ảnh Kim Hiền