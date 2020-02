Thông tin chi tiết về những trường hợp vắng mặt ở xã Sơn Lôi: Đến thời điểm cách ly không có việc người dân trốn khỏi địa phương

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định: Không có việc hàng trăm người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên "trốn" khỏi địa phương sau khi bị cách ly.



Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh trao đổi, rà soát cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Bình Xuyên

Nhằm làm rõ hơn về vấn đề này, ngày 19/2/2020, Công an tỉnh đã ra thông báo về việc kiểm danh, kiểm diện người dân xã Sơn Lôi và người địa phương khác tạm trú trên địa bàn trước và sau khi cách ly. Theo đó, xã Sơn Lôi có 6 thôn với 10.645 nhân khẩu thuộc 2.797 hộ. Trước khi tiến hành khoanh vùng, cách ly toàn xã có 236 trường hợp không có mặt tại địa phương trong đó có 192 công dân xã Sơn Lôi.

Những trường hợp vắng mặt này đều có những lý do chính đáng. Cụ thể có hơn 100 người thuộc diện đi làm ăn xa, thăm thân nhân hoặc chăm người nhà nằm viện từ trước Tết; tham gia nghĩa vụ quân sự 19 người; học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước 15 người; đang thi hành án 1 người.

Có 44 người không phải công dân địa phương thuê trọ, hiện không ở địa phương do về nghỉ Tết chưa đến hoặc đã chuyển việc làm. Tất cả những trường hợp trên đều vắng mặt tại địa phương trước khi có quyết định khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc chiều 18/2/2020, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Đây là những con số thống kê rất cụ thể, chi tiết và đúng với thực tế đang diễn ra tại địa phương. Những con số này được lực lượng công an thu thập và chưa làm việc cũng như cung cấp thông tin cho bất cứ một cơ quan truyền thông nào.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hơn 100 người dân xã Sơn Lôi chưa về địa phương do những lý do đặc biệt. Lực lượng công an tỉnh đã lập danh sách, có địa chỉ rõ ràng cụ thể để phối hợp với công an các địa phương trong cả nước theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp này.

Qua thăm nắm tình hình của lực lượng công an, trước và sau khi có quyết định cách ly, người dân xã Sơn Lôi đều rất đồng thuận, tự giác chấp hành chủ trương, biện pháp khoanh vùng cách ly để tập trung các điều kiện y tế nhằm khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi Covid-19. Tuyệt đối không có chuyện người dân trốn khỏi địa phương sau khi thực hiện biện pháp khoanh vùng, cách ly.

Tin, ảnh: Thiệu Vũ