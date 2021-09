Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp

Ngày 11/9, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại sân Golf Tam Đảo và Trung tâm Thương mại GO!Vĩnh Phúc. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Thương mại GO! Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

Làm việc tại Trung tâm thương mại Go!Vĩnh Phúc và sân Golf Tam Đảo, các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn, vuớng mắc và kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp về việc tiêm vắc xin phòng Covid- 19; hỗ trợ chi phí thực hiện xét nghiệm Covid- 19 cho doanh nghiệp.

Hiện nay, tình hình dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, Sân Golf Tam Đảo đề xuất được mở cửa trở lại, để giảm bớt những khó khăn, trước mắt là phục vụ cho nhân dân trong tỉnh và các chuyên gia người nước ngoài đang lưu trú tại Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Thương mại GO! Vĩnh Phúc. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, vào dịp cuối tuần, lượng người đến siêu thị đông, do đó, chính quyền địa phương cần phối hợp các lực lượng chức năng và Ban quản lý trung tâm thương mại thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, chỉ cho phép 50% công suất chỗ ngồi bên trong và lượng xe gửi tại bãi; bố trí khai báo y tế bằng QR Code, khử khuẩn tại cửa ra vào; các khu vui chơi, dịch vụ cần thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Động viên, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh, Vĩnh Phúc hiện đang là “vùng xanh an toàn”, do đó quy định phòng, chống dịch Covid-19 sẽ thực hiện theo hướng “chặt ngoài, mở trong”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Thương mại GO!Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch của tỉnh, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào địa bàn.

Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ phòng, chống Covid cộng đồng, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trên quan điểm, Vĩnh Phúc luôn đồng hành, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị các doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; góp phần bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh. Tỉnh sẽ xem xét, nới lỏng một số quy định phòng, chống dịch để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Hoàng Hà