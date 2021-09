Sơ kết 2 năm mô hình “4 an toàn” tại Trường THPT Bình Xuyên

Ngày 11/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “4 an toàn” tại Trường THPT Bình Xuyên.

Đại diện Công an tỉnh và Công an huyện Bình Xuyên trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhằm đảm bảo ANTT học đường, tháng 8/2019, Trường THPT Bình Xuyên đã xây dựng mô hình “4 an toàn” về ANTT trong nhà trường.

Từ khi thành lập đến nay, mô hình “4 an toàn” đã phát huy được hiệu quả, tình hình ANTT trong trường luôn được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Cán bộ, giáo viên, học sinh có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, trật tự an toàn giao thông; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ tài sản của trường học. Các hoạt động giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh được đảm bảo an toàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, Công an huyện Bình Xuyên đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Bình Xuyên tặng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về “tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và xây dựng mô hình “4 an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới” giai đoạn 2019-2021.

Tin, ảnh: Xuân Lan

(Công an tỉnh)