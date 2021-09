BIDV Vĩnh Phúc: Chủ động hỗ trợ khách hàng và chung tay phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với ngành Ngân hàng, BIDV Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khó khăn, triển khai nhiều dịch vụ ngân hàng tiện ích trên nền tảng số. BIDV Vĩnh Phúc đã tích cực trong công tác phòng, chống dịch, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Chi nhánh BIDV Vĩnh Phúc Nguyễn Mạnh Tuấn (bên phải) trao 1 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trà Hương

Khi dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, Thông tư số 01, số 03, Chỉ thị số 02 và Công điện số 03 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, BIDV Vĩnh Phúc đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid -19 bằng những việc làm thiết thực.

BIDV Vĩnh Phúc đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về các cơ chế, chính sách của Chính phủ, của ngành về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ khách hàng, cơ cấu thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất cho vay đối với dự nợ hiện hữu, cho vay mới với lãi suất ưu đãi theo chỉ đạo của BIDV.

Nhân viên BIDV Vĩnh Phúc tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ tiện ích trên nền tảng số, nhằm hạn chế giao dịch trực tiếp và thanh toán bằng tiền mặt. Ảnh: Trà Hương

Tính đến 31/8/2021 BIDV Vĩnh Phúc đã hỗ trợ hơn 2.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng dư nợ gần 4.700 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 52% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Đặc biệt nhằm chung tay, đồng hành hỗ trợ ngành Y tế trong công tác đẩy lùi dịch Covid 19, BIDV Vĩnh Phúc có chính sách cho vay không tài sản đảm bảo đến 50 triệu đồng/cán bộ y tế với lãi suất cố định 1%/năm và Chương trình cho vay nhu cầu nhà ở (khoản vay hiện hữu hoặc khoản vay mới) với lãi suất cố định 5,5%/năm. Sau một thời gian ngắn triển khai chương trình, đến nay số tiền giải ngân đạt 26,7 tỷ đồng với 174 khách hàng.

Thực hiện giảm phí giao dịch cho khách hàng giao dịch kênh ngân hàng điện tử, thời gian qua, BIDV Vĩnh Phúc đã giảm hơn 70% phí giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống và giảm tới 50% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống đối với khách hàng doanh nghiệp triển khai gói dịch vụ i-Bank.

Đồng thời BIDV Vĩnh Phúc triển khai nhiều chương trình khuyến mại để khuyến khích khách hàng giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử nhằm khuyến khích và tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho các khách hàng của BIDV và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Trước những nguy cơ cao dịch Covid-19 có thể xâm nhập vào hệ thống, chi nhánh và các phòng giao dịch, trong một năm qua, BIDV Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn hệ thống.

Trụ sở Chi nhánh BIDV Vĩnh Phúc tại thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Trà Hương

Đã chủ động xây dựng và triển khai phương án kinh doanh liên tục, bố trí 2 cơ sở dự phòng, cán bộ, nhân viên làm việc luân phiên tại nhà, chủ động rà soát quản lý phân luồng khách hàng, các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và quy định của BIDV, thiết lập khu vực giao dịch riêng để hạn chế thấp nhất việc nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 cho 100% cán bộ, nhân viên toàn hệ thống, nhằm đảm bảo sự an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng của BIDV.

Do làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên BIDV Vĩnh Phúc vẫn đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động liên tục của toàn hệ thống chi nhánh, đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tiện ích của khách hàng.

Thực hiện lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, BIDV Vĩnh Phúc đã ủng hộ tỉnh 1 tỷ đồng, ủng hộ các huyện : Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch phòng chống Covid-19 mỗi huyện 20 triệu đồng, ủng hộ 40 triệu đồng hỗ trợ nhân dân huyện Lập Thạch tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ngoài ra, BIDV Vĩnh Phúc còn thực hiện nhiều chương trình như: Mua khẩu trang y tế tặng khách hàng, tặng bộ xịt sát khuẩn tay cho các trường mầm non và nhiều chương trình hỗ trợ phòng, chống dịch có ý nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Với mong muốn gắn kết hàng triệu khách hàng chung tay cùng tuyến đầu chống dịch, BIDV Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi giao dịch-Một tấm lòng”. Theo đó, tương ứng với mỗi giao dịch chuyển tiền khác chủ tài khoản trên kênh BIDV SmartBanking và BIDV Online, BIDV sẽ trích 1.000 đồng từ nguồn của ngân hàng để ủng hộ phòng, chống dịch.

Toàn bộ số tiền tích lũy BIDV sẽ chuyển ngay tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Cơ sở Đông Anh; Bệnh viện Bạch Mai và một số tỉnh thành còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, BIDV Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thẩm quyền và theo các quy định giảm lãi suất đối với dư nợ cho vay hiện hữu, cho vay mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các biện pháp, hình thức thiết thực, phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật để khôi phục, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

BIDV Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chính sách giảm phí dịch vụ, nhất là phí dịch vụ ngân hàng đối với các giao dịch điện tử để khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, giảm tối đa việc phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh... góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Hoàng Hanh