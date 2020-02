Không có việc hàng trăm người dân Sơn Lôi trốn khỏi nơi cách ly

Đó là khẳng định của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp diễn ra chiều 18/2/2020. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh đề nghị cần làm rõ thông tin một số phương tiện truyền thông phản ánh không có căn cứ, không đúng sự thật việc nhiều người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) bỏ trốn trong thời gian cách ly.



Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa khẳng định: Tất cả những trường hợp công dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) vắng mặt tại địa phương đều trước thời điểm công bố cách ly và có lý do chính đáng. Ảnh Dương Chung



Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Qua kiểm tra, giám sát của lực lượng công an, tính đến trước ngày có quyết định cách ly xã Sơn Lôi, có 236 trường hợp không có mặt ở địa phương.

Những trường hợp vắng mặt này đều có những lý do chính đáng như đi làm ăn xa; đi học đại học, cao đẳng; đi nghĩa vụ quân sự; đang thi hành án…Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hơn 100 người dân xã Sơn Lôi chưa về địa phương. Lực lượng công an tỉnh đã lập danh sách, có địa chỉ rõ ràng cụ thể để phối hợp với công an các địa phương trong cả nước theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp này.

Chung quan điểm với Giám đốc Công an tỉnh Đình Ngọc Khoa, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Sau thời điểm công bố việc cách ly tập trung xã Sơn Lôi (Bình Xuyên), không có trường hợp người dân rời nơi cư trú mà không có lý do đặc biệt. Bởi vậy, tuyệt đối không có chuyện hàng trăm người dân xã Sơn Lôi trốn khỏi nơi cách ly như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin.

Phát biểu chỉ đạo về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần có thông báo yêu cầu các phương tiện truyền thông đính chính lại thông tin. Báo Vĩnh Phúc và Đài PTTH tỉnh cần đưa tin làm rõ sự việc tránh để người dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung hoang mang, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Thiệu Vũ