Lực lượng cảnh sát giao thông chung tay phòng, chống Covid-19

Hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế đã được phát miễn phí cho người tham gia giao thông tại các tuyến, địa bàn; triển khai sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng, chống Covid-19; lồng ghép việc tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi tuần tra, kiểm soát giao thông… Đó là những việc làm mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thực hiện nhằm phòng, chống Covid-19 cùng cộng đồng.



Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh sử dụng ống thổi một lần đo nồng độ cồn để phòng, chống lây nhiễm Covid-19



Thực hiện công điện của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tạm dừng dùng phễu thổi mà chỉ sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

Thiếu tá Phạm Hữu Nhã, Phó Đội trưởng Đội đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cho biết: Nhằm phòng, chống lây nhiễm Covid- 19, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã áp dụng phương pháp duy nhất là dùng ống thổi định lượng một lần để xác định nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ống thổi chỉ dùng một lần/lượt kiểm tra, sau đó được thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Y tế. Các phương tiện, máy móc được tiệt trùng trước và sau khi sử dụng.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải sử dụng khẩu trang, găng tay y tế và sử dụng cồn sát khuẩn sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Những ngày thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông giữa lúc Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng phương tiện tham gia giao thông cũng giảm đáng kể so với trước khi có dịch, song các cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông đều thực hiện nghiêm các quy định của ngành Công an và các bước, quy trình phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Người tham gia giao thông hài lòng với việc thay đổi thiết bị thổi nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó, khi tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động tuyên truyền đến người tham gia giao thông về tình hình Covid-19 trên cả nước, trên địa bàn tỉnh và cách phòng, chống dịch bệnh.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nếu người dân thường xuyên sử dụng khẩu trang đúng cách sẽ giúp phòng, chống Covid- 19. Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường, Chi Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã triển khai chương trình phát miễn phí hơn 1.500 chiếc khẩu trang y tế cho những người tham gia giao thông. Hành động này của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông có ý nghĩa thiết thực và được quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Anh Nguyễn Quốc Huy (xã Nguyệt Đức, Yên Lạc) chia sẻ: "Tôi đang điều khiển phương tiện giao thông trên quốc lộ 2A đoạn qua địa phận xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên thấy có biển báo “Điểm phát khẩu trang miễn phí”, tôi dừng lại và nhận được 1 chiếc khẩu trang y tế. Tôi đánh giá cao hành động này, rất nhanh chóng, kịp thời và mang ý nghĩa nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông, nhất là khi người dân không thể hoặc rất khó tìm mua khẩu trang y tế".

Trung úy Đỗ Mạnh Cường, Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cho biết: Bên cạnh việc phát miễn phí khẩu trang y tế cho người tham gia giao thông ở các tuyến, địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát khẩu trang miễn phí cho người dân tới trụ sở các đội trực thuộc phòng để làm thủ tục hành chính. Thời gian tới, Chi Đoàn thanh niên tiếp tục triển khai chương trình phát khẩu trang y tế miễn phí phòng, chống Covid-19. Đơn vị cũng đề nghị các cơ quan có chuyên môn giúp đỡ trong việc tìm nguồn khẩu trang y tế có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, để những chiếc khẩu trang y tế đến được tay người dân đúng thời điểm.

Mặt khác, để kịp thời phòng, chống Covid- 19, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp chở người nhập cảnh, người có biểu hiện nhiễm bệnh để cơ quan y tế cách ly; xây dựng lực lượng thường trực sẵn sàng phối hợp khi cần thiết.

Bài, ảnh: Kim Hiền