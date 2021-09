Định hướng tuyên truyền trên báo chí trong thời gian tới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mới có Công văn số 388-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền trên báo chí.

Tình hình dịch Covid-19 trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phía Nam, thành phố Hà Nội tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày vẫn ở mức cao. Do vậy, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chức năng, thông tin khách quan, kịp thời diễn biến tình hình và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; phản ánh sâu sắc nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện nay, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch có dấu hiệu gia tăng. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và một bộ phận ít người dân còn thiếu thông tin đã đăng tải các thông tin sai sự thật hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng...

Để tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch, nhất là thành quả mà tỉnh và cả nước đã đạt được, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các văn phòng, phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa bàn tăng cường theo dõi, rà soát, thông tin và cảnh báo kịp thời về tin giả một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm khuyến cáo cộng đồng không chia sẻ, phát tán thông tin thiếu khách quan, gây hoang mang trong dư luận...

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền làm nổi bật những kết quả quan trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII và HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp...

Tiếp tục bám sát, cập nhật thông tin về tình hình dịch Covid-19 theo thông tin chính thức từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các cơ quan chức năng.

Tuyên truyền sâu rộng thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong “Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19”; Thư của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan gửi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn cả nước; tuyên truyền chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc trở thành “vùng xanh” trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế với phương châm “thần tốc, quyết liệt, triệt để, nghiêm túc trong phòng, chống dịch”...

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tuyên truyền những kết quả tích cực của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; tuyên truyền về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Tuyên truyền kết quả và các nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các trường học trên địa bàn tỉnh; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; giải quyết việc làm; trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống thiên tai; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Cùng với những nội dung nêu trên, các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị để triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, hiệu quả.

