Lên phương án sơ tán gần 800.000 dân để ứng phó với bão và mưa lớn

Do diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 5, các cơ quan chức năng đang lên phương án sơ tán gần 800.000 dân ra khỏi khu vực xung yếu.

Hướng đi của bão số 5 rất khó lường khi tương tác với bão Chanthu

Sáng 9/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 (bão Conson).

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến 6h ngày 9/9, thiệt hại do bão Conson tại Philippines đã làm 19 người mất tích, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại. Thiệt hại ước tính hơn 3,8 triệu USD.

Ông Trần Quang Hoài - Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT chủ trì cuộc họp

Tại Việt Nam, đêm 8/9, ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo sáng 9/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày hôm nay (9/9) có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện bão số 5 đang mạnh cấp 9 giật cấp 11, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

"Dự báo, đến 7h ngày 11/9, bão số 5 sẽ nằm ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thời điểm này khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh nhất khi giật tới cấp 13. Rất nguy hiểm, cần hết sức chú ý", ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo ông Lâm, do bão số 5 chịu tác động bởi cơn bão mạnh Chanthu đang hoạt động rất mạnh ở ngoài khơi Philippines nên quỹ đạo và cường độ rất khó dự báo.

“Hiện các đài khí tượng trên thế giới dự báo bão số 5 có hướng đi rất phân tán. Có đài đưa ra dự báo bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An. Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Trong khi đài của Mỹ lại dự đoán đi lệch xuống phía Đà Nẵng, thậm chí có thể xuống phía Nam. Đó là những sản phẩm dự báo xa cho cơn bão số 5. Các dự báo hiện nay tập trung trong khoảng thời gian từ 24-48h tiếp theo sẽ cho độ chính xác khá cao. Còn các dự báo xa từ 48h trở đi khá phức tạp, do bão số 5 tương tác với bão Chanthu", ông Lâm chia sẻ.

Sơ tán gần 800.000 dân để ứng phó với bão và mưa lớn

Theo thông tin cập nhật ban đầu một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn (RRTT: cấp 3) diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp, trong đó dự kiến:

Miền núi phía Bắc: Sơ tán gần 155.000 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; Sơ tán gần 145.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Ven biển và đồng bằng: Sơ tán khoảng hơn 230.000 dân khu vực ven biển; Sơ tán gần 240.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 9/9 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền/349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT phát biểu tổng kết cuộc họp

Đại diện Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, hiện nay còn khoảng gần 500 tàu thuyền hoạt động ở khu vực theo hướng di chuyển của bão số 5. Tập trung chủ yếu ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Phương tiện tàu thuyền này chủ yếu của các ngư dân tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Quảng Ngãi.

"Tính đến 6h sáng 9/9, gần 500 tàu thuyền nói trên đã nhận được thông báo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và đang di chuyển thoát khỏi hướng di chuyển của bão. Một số tàu thuyền đang di chuyển xuống phía Nam, một số đang di chuyển vào bờ. Cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng tiếp tục đôn đốc, kêu gọi các tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi tránh trú an toàn", đại diện Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng thông tin.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT chỉ đạo: Đối với khu vực miền núi: Theo dõi chặt chẽ thông tin, dự báo cảnh báo mưa lũ; tăng cường công tác thông tin truyền thông; Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặt biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, xung yếu đã đầy nước và các công trình đang thi công dở dang; Đôn đốc các địa phương có phương án thu hoạch, bảo vệ lúa, hoa màu đã đến kỹ thu hoạch hạn chế thiệt hại khi xảy ra lưa, lũ.

Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

“Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác để các bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó phù hợp, nhất là dự báo cường độ và thời điểm bão đổ bộ, cường độ và diện mưa; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú; Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống thiên tai, nhất là sơ tán dân trong khu vực phòng chống dịch theo Chỉ thị 16”, ông Tiến chỉ đạo.

(Theo vov.vn)