Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phải an toàn mới cho học sinh học trở lại'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói "tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại" tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, sáng 14/2.

"An toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, phụ huynh. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học", ông Đam nói.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi trở lại trường. Trước hết, chính quyền, nhà trường thực hiện đầy đủ giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn. Ngành giáo dục tuyên truyền để phụ huynh, học sinh an tâm.

Việc cho học sinh nghỉ học tiếp sẽ gây xáo trộn cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của phụ huynh, xã hội. Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, những điều đó "không thể so sánh được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân". Bởi những việc liên quan tới đông đảo người dân thì ngoài yếu tố chuyên môn, cần lưu ý đến sự đồng thuận của nhân dân, để cân nhắc kỹ lưỡng.

Một ngày trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương không có dịch có thể cho học sinh trở lại trường sau khi đã tiêu độc, khử trùng. Nhà trường phải vệ sinh bàn ghế, thiết bị, lớp học, đảm bảo điều kiện vệ sinh phòng bệnh (gồm nước sạch và xà phòng); hướng dẫn học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên về cách thức phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm, tuyên truyền về dịch viêm phổi do corona (Covid-19).

Với địa phương có bệnh nhân nhiễm nCoV, Bộ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục theo dõi và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có biện pháp phòng bệnh, người nhiễm bệnh đã được cách ly và không phát sinh ca mới.

Việc cho học sinh nghỉ học là thẩm quyền của chủ tịch UBND các tỉnh thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ hướng dẫn, sau khi tham khảo chuyên môn từ Bộ Y tế. Đến chiều 13/2, duy nhất Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ thêm một tuần, đến hết 23/2 do có 11 bệnh nhân nhiễm nCoV, trong đó có một nữ sinh. Hà Tĩnh, Điện Biên, Khánh Hòa thông báo từ 17/2 học sinh đi học. Các tỉnh thành còn lại thực hiện theo văn bản trước đó, học sinh nghỉ hết 16/2, sau đó đi học trở lại.

Với bậc đại học, một số trường cho học sinh nghỉ hết tháng 2, như: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc), Đại học Thái Nguyên. Thậm chí, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cho sinh viên nghỉ đến ngày 9/3. Một số trường gia hạn cho sinh viên nghỉ thêm một tuần, đến 23/2, như: Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM, Đại học Luật TP HCM.

