Thành lập bổ sung 4 chốt kiểm soát, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch tại xã Sơn Lôi

Hôm nay (13/2), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tỉnh vừa ký Quyết định số 286/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt phương án và bổ sung các chốt kiểm soát, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.



Theo đó, Ban Chỉ đạo quyết định thành lập bổ sung 4 chốt tại xã Sơn Lôi, bao gồm 2 chốt tại đầu đường 310 B, lối đi và thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi (lối rẽ đầu tiên và thứ hai từ cầu chui Sơn Lôi đi Bá Hiến; 1 chốt tại đầu xóm Núi, thôn Ái Văn, xã Sơn lôi đi thôn Thịnh Kỷ, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên và 1 chốt tại đầu cầu đường từ thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi đi nghĩa trang nhân dân. Các chốt này trực 24/24 giờ.

Ban Chỉ đạo cũng phê duyệt phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch tại xã Sơn Lôi của Công an tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị này phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

N.P