Đã qua 36 ngày Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Tính đến 14h00' ngày 5/9, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 234 trường hợp. Trong đó, 1 bệnh nhân đang điều trị tại tỉnh; 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 225 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 3 bệnh nhân tử vong.

Trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 31/7 đến nay đã qua 36 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tính từ ngày 19/8 đến nay đã có 18 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

Số trường hợp đi về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác: 11.591 người (tăng 79). Đang cách ly tập trung: 1.695 trường hợp; đang cách ly tại nhà: 1.141 trường hợp. Số công dân Việt Nam nhập cảnh cách ly tại tỉnh 238 người, kết quả xét nghiệm 238/238 âm tính.

Đến nay, đã có 83.147 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19(đạt 10,3% dân số trên 18 tuổi).

Hiện nay tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 3 (từ 20 - 1.000 bệnh nhân).

Về công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn: Trong ngày có 4 lượt người nước ngoài đến địa bàn tỉnh khai báo tạm trú.

Hiện, toàn tỉnh có tổng số 2.553 người nước ngoài làm việc, thăm thân, cách ly tại 288 cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Trong ngày, lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 4 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, lưu trú trên địa bàn tỉnh; phát hiện 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm có 18 đối tượng đang có hành vi tụ tập ăn uống, test nhanh có 15/18 đối tượng dương tính với ma túy, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý.

Đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp số tiền 29 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 3 trường hợp số tiền 800.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Lũy kế từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.991 trường hợp số tiền 5.192.950.000 đồng với các vi phạm chủ yếu gồm: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…

Lực lượng công an tại 9 chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và 28 chốt kiểm soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra 12.814 lượt phương tiện, 18.036 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 282 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối với 13.264 người có phiếu xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút Sars-CoV-2 trong vòng 72 tiếng trước khi vào tỉnh; hướng dẫn khai báo y tế điện tử 6.960 lượt người, chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh; tiếp nhận 2.241 tờ khai của công dân trên phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch.

Đáng chú ý, khoảng 8h50’ ngày 5/9, Tổ công tác Công an huyện Tam Đảo phát hiện trên xe ô tô tải BKS: 89C-22341 do lái xe Ô.C.T chở 1 người là T.T.T đều ở thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, qua chốt kiểm soát tại thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Kiểm tra trường hợp T.T.T không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, khai nhận nằm trong thùng xe nhằm trốn tránh khai báo y tế. Hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý.

