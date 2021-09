Phát hiện trường hợp trốn trong thùng xe tải nhằm trốn tránh khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh

Vào khoảng 8h50' ngày 5/9, xe ô tô tải BKS 89C-22341 do Ôn Cát Trần, sinh năm 1990 ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang điều khiển đi đến chốt phòng dịch ở địa bàn giáp ranh giữa thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc với xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang do Công an huyện Tam Đảo thành lập và kiểm soát.

Trần Thị Tú chui ra từ thùng xe tải

Qua kiểm tra, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện đằng sau xe tải có 1 người phụ nữ ẩn náu. Khi tổ công tác yêu cầu người này xuống xe làm việc thì không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân.

Người phụ nữ khai tên là Trần Thị Tú, sinh năm 1992 ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tú cho biết bản thân muốn đi vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không có phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính theo quy định nên đã nằm trong thùng xe tải của Ôn Cát Trần nhằm trốn tránh khai báo y tế. Hiện Công an huyện Tam Đảo đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

