Bất chấp các quy định về phòng, chống dịch, quán trò chơi điện tử mở cửa cho khách chơi game

Công an thành phố Phúc Yên cho biết vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn phường Nam Viêm bên ngoài đóng cửa nhưng bên trong vẫn phục vụ khách bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, hồi 21h4 phút ngày 2/9, Công an thành phố Phúc Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Game Hùng Linh Liên Minh, ở tổ dân phố Cả Đông, phường Nam Viêm do chị Nguyễn Thị Thùy Giang, SN 1981, ở tổ dân phố Khả Do, phường Nam Viêm làm chủ đang hoạt động, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Phúc Yên đã thành lập tổ công tác phối hợp Công an phường Nam Viêm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên.

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Game Hùng Linh Liên Minh có 11 khách hàng đang chơi game trên máy tính vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19, trong đó có 10/11 khách không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành đối với chủ cơ sở và số khách chơi game trên.

Công an thành phố Phúc Yên đã tham mưu UBND cùng cấp xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Game Hùng Linh Liên Minh và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới; ra quyết định xử phạt đối với 10 khách chơi game với số tiền 2 triệu đồng/1trường hợp theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ.

