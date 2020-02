Trung Quốc: Số người chết vì virus corona tăng lên 722 người, vượt đại dịch SARS

Trung Quốc vừa trải qua ngày chết chóc nhất kể từ khi dịch viêm phổi do virus corona mới (nCoV) bùng phát với 86 người tử vong trong ngày 7/2, nâng tổng số người chết trên toàn thế giới lên 724 người.



Số người tử vong và nhiễm nCoV ở Trung Quốc tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: EPA)



Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã có thêm 86 ca tử vong vì nCoV, nâng tổng số người chết vì virus này tại Trung Quốc đại lục lên 722 người và tập trung ở tâm dịch Hồ Bắc.

Với con số này, số ca tử vong do nCoV ở Trung Quốc đại lục đã vượt số người tử vong ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong vì SARS vào năm 2002-2003 (gần 650 người).

Như vậy, tính đến sáng nay 8/2, thế giới có tổng cộng 724 người chết vì nCoV, trong đó chỉ có 2 trường hợp bên ngoài Trung Quốc đại lục là đặc khu Hong Kong và Philippines.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc ghi nhận thêm 3.399 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 34.546 người. Đến nay có gần 1.600 người đã được điều trị khỏi các triệu chứng do nCoV gây ra.

Giới chức Trung Quốc với sự phối hợp của quốc tế đang ra sức dập dịch khi dịch bệnh này hiện đã lan ra ít nhất 24 quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần khẳng định tin tưởng rằng, Trung Quốc có thể ngăn chặn được dịch nCoV.

Trong một diễn biến liên quan khác, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà Maria Van Kerkhove nói dữ liệu phân tích ban đầu đối với 17.000 trường hợp nhiễm nCoV ở Trung Quốc cho thấy, 82% các ca này được coi là nhẹ, 15% coi là nặng và 3% có các triệu chứng nghiêm trọng. Bà Maria nói, theo số liệu do giới chức Trung Quốc cung cấp, chỉ 2% hoặc chưa đầy 2% số ca nhiễm dẫn đến tử vong. Một đại diện khác của WHO cũng cho biết, những bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ tử vong cao hơn.

