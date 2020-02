Xử phạt 42,5 triệu đồng đối với 4 trường hợp đưa tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp do vi rút corona

Bốn trường hợp đưa tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp do vi rút corona trên facebook cá nhân thời gian qua đã bị Công an tỉnh xử phạt hành chính. Cụ thể, B.H.A, sinh năm 1997 ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, chủ tài khoản facebook Anh Hien Bui, người đăng tin về dịch corona ở Phúc Yên; N.T.K.H, sinh năm 1993 ở Vân Hội, Tam Dương, chủ tài khoản facebook Nguyễn Kim Hoàng đăng tin trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona ở Tam Dương bị chết; T.V.H, sinh năm 1999 ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, chủ tài khoản facebook Hoàng Soobin đăng tải nội dung về việc nhà nước phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc đã bị xử phạt mỗi trường hợp10 triệu đồng.



Đối tượng đăng tin sai lệch tại cơ quan công an. Ảnh Lệ Thu





Trường hợp L.T.P, sinh năm 1992 ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, chủ tài khoản facebook có tên “Phuong Le” đăng tải nội dung 13 học sinh lớp 1 trường Hương Canh nhập viện và 9 cháu dương tính với corona, một người dân ở Minh Tân, 1 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đang nghi dương tính với Corona bị xử phạt 12,5 triệu đồng. Các trường hợp trên đều đã chấp hành quyết định xử phạt và cam kết sử dụng mạng xã hội đúng quy định, không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tiếp tục đấu tranh với các hành vi đưa tin không chính xác về dịch bệnh, ngày 5/2/2020, lực lượng Công an phát hiện tài khoản facebook Cứ Từ Từ của N.X.H, sinh năm 1995 ở xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch đăng tải nội dung H. tự nhận đã bị nhiễm vi rút corona, kèm theo 2 ảnh chụp đi khám tại Bệnh viện Lạc Việt, thành phố Vĩnh Yên. Công an tỉnh đã gọi hỏi N.X.H, yêu cầu đối tượng gỡ bỏ nội dung sai lệch nêu trên, đề nghị H. và gia đình cam kết không tái phạm.

Qua các vụ việc trên cho thấy, các cá nhân vi phạm đều còn trẻ, nhận thức chưa đầy đủ về tác hại của việc đăng tin không chính xác lên mạng xã hội. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp vi phạm đều thành khẩn nhận lỗi và tích cực khắc phục hậu quả, gỡ bỏ thông tin sai lệch.

Với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, đề nghị quần chúng nhân dân chủ động, tích cực nhưng phải bình tĩnh thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh, không truyền miệng hay đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng.

Anh Nga

(Công an tỉnh)