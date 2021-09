Kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch Covid-19 trong những ngày nghỉ lễ

Mặc dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 nhưng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, nhất là các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh Vĩnh Phúc, các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, thanh gia giao thông…luôn ứng trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vào tỉnh đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra quét mã QR code đối với các phương tiện "luồng xanh" tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 07 nút giao ic4 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, xã Kim Long (Tam Dương). Ảnh: Thế Hùng

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đại dịch covid-19 với biến chủng Delta mới vô cùng nguy hiểm xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, phá vỡ hạnh phúc, bình yên của hàng nghìn gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Mặc dù Vĩnh Phúc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, gần 30 ngày không phát sinh ca nhiễm mới ngoài cộng đồng nhưng nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào địa bàn rất cao, đặc biệt là từ số người dân trở về từ vùng dịch chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát, cách ly y tế.

Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9, theo ghi nhận của phóng viên sáng 3/9/2021, tại chốt 1 kiểm soát dịch Covid-19 đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên; đây là chốt cửa ngõ quan trọng của tỉnh; các lực lượng chức năng miệt mài làm việc, không quản nắng, mưa vẫn bám chốt kiểm soát người, phương tiện lưu thông qua chốt, hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch Covid 19 cho người tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), chốt trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 cho biết: Trong 2 ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện qua chốt kiểm soát có giảm so với ngày thường nhưng không vì thế mà lực lượng chức năng lơ là, chủ quan mà càng phải bám chốt, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào Vĩnh Phúc; trực 24/24 giờ đảm bảo theo quy định phòng chống dịch của tỉnh góp phần xây dựng “vùng xanh” an toàn trong phòng chống dịch.

Tại chốt kiểm soát số 7, điểm xuống nút giao IC4 cao tốc Nội Bài- Lào Cai thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương, các lực lượng chức năng gồm công an, quân sự, y tế, thanh tra giao thông và lực lượng hỗ trợ của xã Kim Long gồm Hội CCB, Đoàn thanh viên đang hăng say thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lượng người và phương tiện lưu thông ra, vào địa bàn tỉnh góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trung Tá Phương Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Tam Dương, chốt trưởng chốt kiểm soát số 7 cho biết: Dù là ngày thường hay thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9, các lực lượng chức năng được phân công nhiệm vụ tại chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tổ chức phân luồng, kiểm soát chặt chẽ phương tiện di chuyển qua chốt.

Mỗi ngày, các thành viên tại chốt chia làm 3 ca trực và xoay vòng để có thời gian nghỉ ngơi, lấy sức. Nói là làm việc 8 tiếng/ca nhưng có những lúc phương tiện nhiều, anh em phải cố gắng đẩy thời gian làm việc lên mới hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên có những bữa ăn nhanh với mì tôm, bánh mì hộp nhằm tiết kiệm thời gian.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 dự kiến lưu lượng người di chuyển ra, vào địa bàn thành phố Vĩnh Yên sẽ tăng.

Để giữ vững thành quả chống dịch, trên tinh thần quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm chỉ đạo “Ai ở đâu thì ở đó”, thành phố Vĩnh Yên đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường siết chặt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn, quyết tâm giữ vững “Vùng xanh” ngay từ gia đình, từng thôn, xóm, làng, tổ dân phố.

Theo ông Sái Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, để kiểm soát, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn khu dân cư, nhất là trong dịp nghỉ lễ mùng 2/9, thực hiện chỉ chỉ đạo của thành phố, xã đã thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thành phố.

UBND xã đã thành lập 03 Tổ kiểm tra, lập 24 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã (gồm 15 chốt cứng, 09 chốt mềm). Lực lượng bố trí tại các chốt mềm được chia làm 4 ca trực/ngày, tổ chức trực, kiểm soát 24/24 giờ.

Kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả với các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát, bố trí, phân ca, kíp trực cụ thể, rõ ràng; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, kết nối thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Đảm bảo không để lọt người lạ, người đi từ vùng dịch về.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch “ ai ở đâu thì ở đó” để ngăn chặn các nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn, góp phần xây dựng vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch ngay từ mỗi hộ gia đình, mỗi khu dân cư.

Cuộc chiến với dịch Covid-19 còn cam go, khó khăn, gian khó, song, mỗi người dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch thì cuộc chiến chống Covid-19 nhất định thắng lợi.

Mai Liên