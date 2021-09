Viết tiếp bản hùng ca

Ngày này cách đây 76 năm (2/9/1945), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Người tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân dân thế giới rằng: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, với trí tuệ và bản lĩnh của mình, chính quyền còn non trẻ lúc bấy giờ đã đưa dân tộc ta, đất nước ta vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, kể cả những tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đánh đuổi xong Pháp-Nhật, dân tộc ta, đất nước ta lại bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, kẻ thù mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Thời kỳ này, ta vừa tiến hành xây dựng XHCN ở miền Bắc, vừa đánh Mỹ ở miền Nam.

Công cuộc xây dựng XHCN giành nhiều thành tựu quan trọng; nông dân làm chủ ruộng đất của mình, hăng say lao động sản xuất; nhiều nhà máy, xí nghiệp hình thành, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân mà còn chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

Trên chiến trường miền Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy cam go, gian khổ cũng lập nhiều chiến công, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thống nhất nước nhà. Đất nước sau chiến tranh bộn bề gian khó, Đảng, Nhà nước lãnh đạo nhân dân đoàn kết gắng sức tái thiết đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta giành được những thành tựu vô cùng quan trọng. Kinh tế được “cởi trói” đã phát triển mạnh mẽ. Từ một đất nước thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo và một số mặt hàng nông sản.

Chính sách “mở cửa” đã giúp thu hút được nguồn lực lớn bên ngoài vào đầu tư, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thu ngân tăng cao; trình độ khoa học công nghệ từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Sau 35 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn. Nước ta đã bước ra khỏi nhóm các nước nghèo; nhiều mục tiêu thiên niên kỷ được thực hiện tốt; vị thế đất nước ngày càng được nâng cao. Hội nhập với thế giới, Việt Nam luôn thể hiện mình là một thành viên có trách nhiệm, tham gia ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả hơn với công việc chung của nhân loại.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nhân loại, trong đó có Việt Nam. Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Đảng, Nhà nước ta đã khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trên dưới đồng lòng, chung sức chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” nên đã khống chế và giảm tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm, sức khỏe và tính mạng nhân nhân luôn được đặt lên trên hết, trước hết. Mặt khác, chúng ta duy trì thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, sẵn sàng “sống chung với dịch” lâu dài.

Hòa nhịp phát triển với đất nước, Vĩnh Phúc trong những năm qua đã vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế địa phương và đạt được những thành tựu quan trọng.

Từ một tỉnh nghèo khi tái lập (năm 1997), nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và hướng đi đúng, Vĩnh Phúc đã vươn lên, trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế.

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ được đẩy mạnh đã tạo sức bật cho kinh tế của tỉnh. Trong hơn 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc luôn duy trì tăng trưởng kinh tế trên 17%/năm, là một trong những tỉnh có đóng góp cho ngân sách Trung ương.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng đầu năm nay, dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng 14,21%. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây; đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 3 toàn quốc. Vĩnh Phúc đã lấy lại đà tăng trưởng trước đây. 8 tháng, thu ngân sách đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực; các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước tiến mới...Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Đến năm 2030, xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ bản đủ các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Phấn đấu đến năm 2045, Vĩnh Phúc trở thành thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

Từ nền tảng đã có, cùng với khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tin rằng mục tiêu này sớm trở thành hiện thực, như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Vĩnh Phúc: “...Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta...”

