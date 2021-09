Liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Ngày 1/9, Công an xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh internet- bia Gaming Anh Khoa, ở xã Trung Nguyên do Hà Văn Khoa, sinh năm 1993 làm chủ bị bắt quả tang đang mở cửa cho 16 khách sử dụng dịch vụ internet; 4 khách chơi bi a. Công an xã Trung Nguyên đã lập biên bản sự việc, củng cố hồ sơ xử lý chủ cơ sở và các đối tượng liên quan về vi phạm phòng, chống dịch Covid- 19.

Các đối tượng tại quán Internet

Trước đó, ngày 31/8/2021, Công an xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo của quần chúng về việc ngày 29/8/2021, có trường hợp là Trần Văn Đồng, sinh năm 1989, ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường đi xe ô tô luồng xanh từ Hà Nội về xã Yên Bình nhưng không ra Trạm y tế xã để khai báo y tế.

Công an xã Yên Bình đã kiểm tra, xác minh nguồn tin, tham mưu BCĐ phòng, chống dịch của xã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định đối với Trần Văn Đồng. Đến 18h30’ cùng ngày, Đồng đã được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung của huyện. Hiện Công an xã Yên Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Khoảng 21h00’ ngày 31/8/2021, Công an phường Hùng Vương tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ Anh My do Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1989 ở phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên làm chủ, phát hiện nhà nghỉ hoạt động không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid 19 như không trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, nhiệt kế đo thân nhiệt cho khách đến lưu trú.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND thành phố ra quyết định xử phạt chủ cơ sở 7,5 triệu đồng về hành vi “không chấp hành các biện phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Cũng trong ngày 31/8/2021, qua nguồn tin quần chúng nhân dân, Công an thành phố Phúc Yên phát hiện 1 trường hợp trốn khai báo y tế qua đường mòn lối mở để về nhà tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Công an thành phố Phúc Yên đã yêu cầu trường hợp này đi khai báo y tế, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Hiện đang củng cố hồ sơ đề xuất xử phạt theo quy định./.

Tin, ảnh: Minh Ánh

(Công an tỉnh)