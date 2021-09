Vĩnh Tường chấn chỉnh và lập lại trật tự giải tỏa hành lang an toàn đường bộ

Sáng 1/9, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên tuyến tỉnh lộ 304 đoạn qua địa bàn thị trấn Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Tường và thị trấn Tứ Trưng.



Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với lực lượng chức năng tạm giữ xe ba bánh tự chế hoạt động trên tỉnh lộ 304, đoạn qua chợ Giang, thị trấn Thổ Tang.





Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2021-2026” trong năm 2021, từ 1 - 10/9, các đơn vị chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, xác định, phân loại các trường hợp vi phạm lấn chiếm, sử dụng sai mục đích lòng đường, lề đường, vỉa vè, hành lang an toàn đường bộ.

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm, sử dụng sai mục đích lòng đường, lề đường, vỉa vè, hành lang an toàn đường bộ; tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, các biển quảng cáo, mái che, các cây xanh và vật kiến trúc khác cản trở tầm nhìn trong hành lang an toàn đường bộ...

Lực lượng Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự 113 của Công an tỉnh và Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức xử lý, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông do các phương tiện dừng, đỗ trái quy định trên tuyến tỉnh lộ 304 đoạn qua thị trấn Thổ Tang.

Kết quả trong sáng 1/9, lực lượng chức năng đã lập biên bản 30 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 8 phương tiện (6 xe ba bánh tự chế, 2 xe mô tô), 22 bộ giấy tờ xe, xử phạt hơn 47 triệu đồng; vận động 5 hộ tự tháo dỡ mái le, mái vảy lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; nhắc nhở 91 hộ kinh doanh bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Việc triển khai ra quân thực hiện đề án bước đầu đã góp phần chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn đường bộ địa bàn huyện Vĩnh Tường, đảm bảo đường thông, hè thoáng, xanh, sạch, đẹp, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

Tin, ảnh: Mai Anh