CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dân tộc. Từ thân phận nô lệ, “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử phát triển về mặt nhà nước.

Tính “vượt trước” của Đảng ta về xây dựng nhà nước pháp quyền

Cách mạng Tháng Tám là một hiện thực lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nó không những giải phóng dân tộc khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ những trở lực của phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời, “làm thay đổi vị thế và cả một tiến trình lịch sử” của một dân tộc, một đất nước mà còn làm biến đổi sâu sắc cuộc sống của mỗi con người Việt Nam, mở ra trang lịch sử phát triển mới của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thay đổi căn bản đó của lịch sử đã tạo cơ sở quan trọng cho Đảng ta tiếp tục sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng đã được xác định trong Luận cương chính trị năm 1930, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tiến bộ và tiến lên chủ nghĩa xã hội, đáp ứng với nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân. Thành quả của Cách mạng Tháng Tám đã tạo nên động lực to lớn thúc đẩy Đảng ta xây dựng một mô hình nhà nước Việt Nam mới - Nhà nước dân chủ nhân dân, hội đủ các giá trị cốt lõi của một nhà nước pháp quyền dân chủ. Đó là, nhà nước mà trong đó độc lập luôn gắn liền với hiến pháp và các lý tưởng dân quyền, các quyền tự do của con người được ghi nhận và được bảo đảm.

Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước pháp quyền dân chủ là nhà nước thể hiện rõ bản chất dân chủ, làm “bệ đỡ” cho nhà nước pháp quyền trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân và phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân gắn liền với việc nhà nước phải làm tất cả để đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà ngày nay chúng ta gọi là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân/ hay dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong mọi hoạt động của nhà nước.

Với ý nghĩa đó, thành công của Cách mạng Tháng Tám và sự lựa chọn xây dựng một nhà nước Việt Nam mới dân chủ nhân dân, thể hiện rõ bản lĩnh cách mạng, tinh thần sáng tạo và tính “vượt trước” của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, đây là mô hình nhà nước pháp quyền dân chủ, tiến bộ đầu tiên ở Việt Nam và ở châu Á vượt lên ngang tầm thời đại.

Từ xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân

Nhận thấy rõ tính cấp thiết phải xây dựng một nhà nước dân chủ nhân dân, trong phiên họp Hội đồng Chính phủ lâm thời đầu tiên (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị tiến hành công việc tổng tuyển cử để ban hành Hiến pháp. Người nói: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”.

Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc làm cương lĩnh trước mắt của toàn Đảng, toàn dân ta. Chỉ thị xác định: Việc xây dựng chế độ mới, phải tiến hành đồng thời với bảo vệ chế độ mới; ngược lại, muốn bảo vệ chế độ mới, phải trên cơ sở xây dựng chế độ mới, xây dựng một nhà nước mới, nhà nước dân chủ nhân dân.

Với chủ trương đó, chỉ sau hơn một năm, từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho tới trước ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có một Quốc hội được bầu theo thông lệ quốc tế, một Chính phủ thống nhất, một Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền từ Trung ương đến cơ sở hoàn toàn đầy đủ tư cách về mặt pháp lý đại diện cho nhân dân trong cả đối nội và đối ngoại. Bộ máy lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc của đất nước từng bước được xây dựng, củng cố và ổn định.

Hiến pháp 1946 nêu rõ: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái, trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phán quyết”. Cùng với Hiến pháp, bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân thực sự đại biểu cho quyền lợi của nhân dân, đủ sức quản lý, điều hành đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng nền móng của chế độ dân chủ cộng hòa, tạo ra những nhân tố cơ bản cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đến xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ngay từ rất sớm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) để đem lại “quyền bính” và lợi ích thật sự cho nhân dân. Trong tác phẩm Đường cách mệnh viết năm 1927, Người nhấn mạnh: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người, thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”. Tư tưởng đó được hiện thực hóa trong quá trình xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, đặt nền móng vững chắc cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay.

Công cuộc đổi mới đất nước ngày càng tiến bộ, vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN càng được khẳng định. Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII (1/1994) mệnh đề “Nhà nước pháp quyền” được chính thức đề cập trong văn kiện của Đảng với nội dung xây dựng “Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân”. Và năm 2001 được Hiến định trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hiện thực hóa việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

Cùng với quá trình đổi mới tư duy, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ngày càng được bổ sung, hoàn thiện cả về lý luận cũng như thực tiễn, trở thành vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đồng thời với việc xây dựng nhà nước, Đảng ta coi trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, là phương tiện hữu hiệu trong quản lý Nhà nước.

Đại hội XIII của Đảng chủ trương tiếp tục “xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, phải “nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp”. Đây là những yêu cầu thể hiện rõ quan điểm và lộ trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong tình hình mới mà các nhiệm kỳ trước chưa đề cập tới.

Cách mạng Tháng Tám thành công, tạo nên những giá trị cốt lõi của dân tộc, hướng đến xây dựng Nhà nước dân chủ độc lập. Sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân tuy chưa đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng nội hàm của nhà nước ấy mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, phản ánh đúng những đặc trưng cơ bản của một nhà nước pháp quyền dân chủ trong thực tiễn. Đó cũng là nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay ở nước ta.

TS. Nguyễn Thành Vinh

(Tạp chí Tuyên giáo)